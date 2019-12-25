Різдвяний вихід: Кейт Міддлтон приголомшила стильним образом в Сандрінгемі

Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали різдвяну службу у середу, 25 грудня, в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

За традицією члени королівської британської родини зустрічають Різдво разом у резиденції королеви в Сандрінгемі. Додамо, що цього року принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл і сином Арчі відправився відзначати свято у Канаду, до них приєдналася і мама герцогині Сассекської Дорія Редлан.

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Натомість інші найближчі родичі Єлизавети II не втратили можливості зустріти Різдво разом. 25 грудня Кейт Міддлтон і принц Вільям, королева Єлизавета II, принц Ендрю, граф Едвард з дружиною Софі та інші представники королівської сім'ї відвідали різдвяну службу

Що цікаво, Кейт і Вільям взяли також своїх двох старших дітей на службу. Для принца Джорджа і принцеси Шарлотти такий вихід є першим.

Для різдвяного образу герцогиня Кембриджська одягнула довге сіре пальто з хутряними вставками, яке стилісти доповнили зеленим капелюхом і смарагдовими туфлями на стійких підборах. 4-річна принцеса Шарлотта також мала "аутфіт" у зелених відтінках.



Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми в Сандрінгемі / Getty Images



Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми в Сандрінгемі / Getty Images