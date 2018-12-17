Різдвяну листівку принца Гаррі та Меган Маркл гостро розкритикували: несподівані деталі

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Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували у мережі
Принц Гаррі та Меган Маркл розкритикували у мережі / www.gettyimages.com

Кенсінгтонський палац активно готується до новорічних свят. Резиденцію королеви Єлизавети ІІ прикрасили святковим декором, а всі члени сім'ї створили свої привітальні листівки. Винятком не стали й принц Гаррі та Меган Маркл.

Герцоги Сассекські, які вперше обирали спільну різдвяну листівку, зупинились на чорно-білому фото з їх весілля. На знімку подружжя стоїть спиною до фотографа Кріса Аллертона. Принц Гаррі та Меган Маркл романтично обійнялись, милуючись феєрверками у Фрогмон-Хаус. 

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Принц Гаррі та Меган Маркл на різдвяній листівці
Принц Гаррі та Меган Маркл на різдвяній листівці / Twitter

Та громадськість обурило не те, що герцоги показують спину на різдвяній листівці чи чорно-білий фон світлини. Допитливі користувачі мережі помітили схожість листівки із запрошенням на весілля Меган Маркл та її екс-чоловіка Тревора Енгельса. На обидвох фото герцогиня Сассекська тримає руку позаду свого обранця та позує з ним спиною. Відрізняються знімки тільки місцем зйомки та самим чоловіком. 

Подібність між весільним запрошенням Меган і Тревора та різдвяної листівки з Гаррі – разюча. Вона втілює одну і ту ж ідею для фото з кожним чоловіком. Це щонайменше дуже дивно, 
– написав один з користувачів мережі. 

"Мабуть, це чергова примха Меган, яка обернулася проти неї", – додав ще один хейтер. 

 

Теги: LifeStyle Скандал Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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