Різкий і складний фільм: Ніколь Кідман заборонила дочкам дивитися стрічку з її участю

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Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / www.instagram.com/nicolekidman

Голлівудська зірка Ніколь Кідман розповіла, що не хоче, щоб її дочки дивилися останній фільм "Руйнівниця", у якому акторка зіграла головну роль.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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У фільмі-трилері режисера Каріна Кусама Кідман постала в образі брутального детектива Ерін Белл, яка намагається розібратися зі своїм нелегким минулим. На початку своєї кар’єри у поліції головна героїня увійшла в довіру каліфорнійської банди під прикриттям. Через кілька років лідер угрупування повертається в місто і Белл доводиться зіткнутись зі всім тим, що траплялось з нею в минулому. Через складнощі детектив перетворюється у безжальну жінку, яка сповнена ненависті.

Однак Ніколь, яка виховує двох дочок – 10 річну Сандей Роуз і 7-річну Фейт, не покаже стрічку дітям.

Це різкий і складний фільм. Моя героїня може взяти зброю і вистрілити, якщо на неї нападуть, незважаючи на те, що всередині вона все ж таки жінка, яка сповнена ненависті. Не хочу, щоб мої дівчатка це бачили,
– зауважила акторка.

Американська прем’єра фільму відбудеться 25 грудня 2018 року.

Трейлер фільму "Руйнівниця": дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Кіно Ніколь Кідман Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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