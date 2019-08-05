Різна Мерилін Монро: топ-7 фільмів з секс-символом усіх епох, які варто подивитися

Ім'я Мерилін Монро асоціюється з сексуальністю, кокетництвом і харизмою. Про її талант зачаровувати, навіть не намагаючись цього зробити, говорили у кожному кутку планети. Однак це лише мінімум, на який вона була здатна. Мерилін Монро відзначилася також у моделінгу, музиці та кінематографії. У день смерті легендарної особистості ми підібрали найкращі фільми зі знаменитістю у головних ролях.

Попри трагічну долю, Мерилін Монро досі залишається однією з найбільш наслідуваних особистостей минулого століття. Білі кучері, пишні губи, червона помада і чітко підведені очі – образ, який впізнає навіть той, хто не цікавився її творчістю.

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Про неї говорять не інакше, ніж як про секс-символ, який з'явився на горизонті у 1940-х і став культовим образом усіх епох. Нею захоплювалися всі заможні чоловіки, їй заздрили навіть щасливі жінки і її обожнювали світові політики.

Однак, незважаючи на любов мільйонів, Норма Джин Мортенсон Бейкер (справжнє ім'я знаменитості) не зазнала щастя в особистому житті і 5 серпня 1962 року наклала на себе руки. І, чи не єдине, що залишила після себе Мерилін Монро – це легендарні ролі в фільмах, які й принесли їй світову знаменитість. Тож, пропонуємо вам переглянути список найкращих стрічок з культовою акторкою в головних ролях.

Фільми з Мерилін Монро

"Хористки" або "Дами з хору" (Ladies of the Chorus) (1948)

Дебютний фільм Мерилін Монро, у якому їй запропонували зіграти головну роль. Саме у картині "Хористки" вона засвітилася як надзвичайно мила і співуча дівчина з мюзиклу.

У стрічці Норма Джин зіграла Пеггі Мартінс, яка разом зі своєю матір'ю танцює у кардебалеті. Мей Мартінс, мама юної дівчини, пильно стежить за донькою, намагаючись вберегти її від помилок, яких та може припуститися. Однак від долі не втечеш. Пеггі зустрічає хлопця, який по-справжньому завоювує її серце.

Ренді Керолл – саме так звати хлопця, у якого закохалася танцівниця балету. Попри сильні почуття доньки, її матері все одно важко благословити їхні відносини, опираючись на свій гіркий досвід. За своєї молодості вона розчарувалася у мрії, що дівчата з бурлеску можуть виходити заміж за заможних кавалерів. Однак їй доводиться одобрити вибір своєї доньки, адже вони справді кохають один одного. Закоханим залишалося отримати благословення лише від матері багача Ренді Керолла.

Дивитися трейлер до фільму "Хористки": відео

Після дебюту у мюзиклі головні особи кінематографії того часу не могли залишити в спокої її талант, тому пропозиції зйомок у фільмах сипалися одна за одною. У 1950 році Мерилін Монро презентувала п'ять нових кінокартин зі своєю участю, а в 1951 постала у наступній кінокартині, де знову зіграла головну роль.

"Молодшою себе і не відчуєш" (As Young as You Feel) (1951)

Здавалося б, у цьому фільмі Мерилін Монро грає дещо другорядну роль, однак відповідальність на плечах її персонажа лежала досить велика. Їй випала можливість зіграти симпатичну секретарку президента Мак-Кінлі, який відправив свого колегу Джона Ходжеса у відставку.

Гарріета (Мерилін Монро) всіма силами намагається його заспокоїти, але все марно. До повного щастя дружина Мак-Кінлі, як виявляється, захоплена 65-річним Джоном, тому її бос починає хвилюватися ще більше. Секретарка, яка повинна відповідати лише за робочі моменти, мимоволі стає ще й відповідальною за душевний спокій свого начальника.

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"Можна входити без стуку" (Don't Bother to Knock) (1952)

Для цього фільму основою послужив роман Шарлотти Армстронг, опублікований в 1951 році. В центрі сюжету постає Нелл (Мерилін Монро), яку нещодавно випустили з психіатричної лікарні. Вона потрапила туди після того, як дізналася, що її коханий загинув.

Одразу після виписки її дядько Едді, який працює оператором ліфта в готелі, рекомендує гостям її як няню для їхніх дітей. Сімейство Джонсів вирішує спробувати працювати з Нелл, однак після несподіваного спілкування Джед Джонс вбачає у милій дівчині неспокійну і злегка моторошну особистість. Йому здається, що Нелл не та, кому можна довірити дитину.

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"Ми не одружені" (We're Not Married!) (1952)

Комедійна мелодрама покаже незвичайні історії шести пар, в одній з яких фігуруватиме Мерилін Монро.

За сюжетом, напередодні Різдва неуважний юрист Мелвін отримав звістку, що його прийняли на роботу реєстратором шлюбів. Однак він не помітив найголовнішого – його призначення вступає в дію через тиждень. За сім днів він "благополучно" зареєстрував шість шлюбів. Подружжя протягом багатьох років не здогадувалися, що живуть під одним дахом зі співмешканцем, а не з офіційним чоловіком чи дружиною.

Як така звістка повпливала на відносини фіктивних подружжів і чи зможуть вони вважати це гарною можливістю почати своє життя спочатку? Мерилін Монро, яка зіграла Аннабель Норріс, дружину Джеффа Норріса, та багато інших акторів забезпечать гарний настрій і комедійні сцени у класичній американській мелодрамі.

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"Джентельмени віддають перевагу білявкам" (Gentlemen Prefer Blondes) (1953)

Чи не найпопулярніший фільм, у якому зіграла Мерилін Монро – це музична кінокомедія, знята за мотивами однойменної п'єси. Картина "Джентельмени віддають перевагу білявкам" відома також музичним номером у виконанні Мерилін Монро, який отримав назву "Діаманти – найкращі друзі дівчини".

Варто відзначити, що героїня саме з такою життєвою позицією дісталася голлівудській зірці Монро. Вона зіграла одну з двох дівчат, які вирушили в морський круїз, остання точка якого – Париж.

За сюжетом, дві симпатичні дівчини заробляють на життя танцюючи і співаючи. Мерилін Монро дісталася роль легковажної Лорелай Лі, у якої основна мета життя – це вдало вийти заміж за багатого чоловіка. Вона не уявляє свого життя без діамантів, розкоші та помпезності, незважаючи на те, що у неї є наречений, яким нічим не гірший від заможних французів.

А от колега Лорелай Лі по сцені є повною її протилежністю. Темноволоса Дороті Шо серйозна та строга дівчина, яка зовсім по-іншому уявляє своє сімейне щастя і шлюб.

Після того, як танцівниці-співачки дістануться бажаної локації, їй доведеться вибиратися з найрізноманітніших ситуацій, а до повного щастя, як виявилося, за легковажною Лорелай Лі слідкував детектив. Він збирав компромат на дівчину, аби завадити її весіллю з обранцем.

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"Як вийти заміж за мільйонера" (How to Marry a Millionaire) (1953)

Приблизно ті самі наміри переслідують трьох подруг, чарівних дівчат, які серйозно націлені знайти для себе багатого супутника життя. Вони вирішують винайняти дороге житло, красиві апартаменти в елітному районі міста, таким чином починаючи полювання на заможних чоловіків.

Через три місяці їхні шанси стають дуже мізерні. Проте дівчат не покидають надії, що їм таки вдасться заполучити серця багачів. Однак, оскільки їхні збереження закінчилися, їм довелося продати всі меблі з квартири, яку вони орендували. Замість багатих мужчин їм вдається познайомитися зі звичайними хлопцями, до яких в них з'являються почуття. Перед трьома подругами постає нелегкий вибір: справжнє кохання чи мета, за якою вони приїхали.

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"У джазі тільки дівчата" (Some Like it Hot) (1959)

Один з останніх найпопулярніших фільмів, у якому знялася Мерилін Монро – це "У джазі тільки дівчата". У картині вона вкотре постала у яскравому, безтурботному та позитивному образі білявої дівчини.

За сюжетом, дія відбувається у Чикаґо у 1929 році. Головна білявка Голлівуду постає у ролі ефектної співачки, яка отримала псевдонім Цукерочка, мріє досягти успіху у кар'єрі. Однак її потяг до алкоголю та любов до чоловіків не дозволяє босу сприймати її більш серйозно. Тим часом на горизонті з'являються дві конкурентки, Дафна і Джезефіна, які, як виявляється пізніше, є чоловіками, і переховуються від гангстерів. До повного щастя нові "солістки" закохуються в головну героїню Цукерочку, що передбачає чимало кумедних ситуацій у картині.

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