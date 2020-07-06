Прихильники звикли бачити успішну співачку в епатажних образах та з насиченим макіяжем. Проте Настя Каменських разом з Потапом відправилась з гості до мами у рідне село та здивувала простотою на новому фото. Вона повторила архівний кадр, який зробила 5 років тому.

Схоже, зіркове подружжя вирішило відпочити від насиченого ритму життя та метушні міста на природі. Замість курортів Настя Каменських та Потап обрали рідне село співачки, куди приїхали до мами зірки Лідії. На особистій сторінці в інстаграмі артистка, яка працює під псевдонімом NK, показала ефектні фото, різниця між якими 5 років.

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На новій світлині Настя Каменських позувала у легкій літній сукні вільного крою з оригінальним принтом. Під вбрання вона не вдягала білизну й приспустила його, засвітивши оголене плече. У кадрі розкішно виглядали й підтягнуті ніжки зірки. До слова, співачка постала босоніж, без макіяжу та з природно хвилястим волоссям, що додало фото особливої атмосфери єднання з природою.

Допис Каменських доповнила й архівною світлиною, зробленою у селі поблизу тієї ж криниці 5 років тому. На той момент учасниця дуету "Потап і Настя" фотографувалася у білих спортивних штанах, жовтому светрі, який також приспустила, та чорному взутті.

"Тут відпочиває душа", – зазначила Настя Каменських.



Настя Каменських у селі / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських у селі 5 років тому / Фото Instagram / @kamenskux

Попри те, що локація майже не змінилася, сама співачка вразила кардинальним перевтіленням, яке відчувається навіть у навичках позування на камеру. Очевидно, що з роками музичної кар'єри Настя Каменських стала не лише популярнішою, а й значно впевненішою у собі.

Нагадаємо, що про поїздку в гості до мами Насті Каменських раніше розповів Потап. Він опублікував фото коханої дружини у чорному сарафані під час частування на природі та зазначив, що вона довго не з'являлась у рідному селі.