Роберт Паттінсон прикрасив обкладинку глянцю та розповів, з ким проводить карантин: стильні фото

Сьогодні, 13 травня, один із найбільш харизматичних акторів сучасності Роберт Паттінсон святкує день народження. Зірці саги "Сутінки" виповнюється 34 роки. Він знявся у фотосесії для знаменитого глянцю та дав відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що карантин проводить не на самоті.

Під час пандемії коронавірусу Роберт перебуває в Лондоні. У розмові з журналістами журналу GQ він поділився цікавими подробицями особистого життя, а на фото, які були опубліковані на сторінках видання, постав у стильних та звабливих образах.

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Паттінсон каже, що в ізоляції перебуває разом із своєю дівчиною, проте ім'я коханої не називає. Відомо, що з 2018 року він зустрічається із моделлю С'юкі Вотергаус. Тому, ймовірно, на карантині закохані живуть разом. Цей час вони використовують для того, щоб вдосталь побути вдвох та насолодитися один одним без сторонніх очей.

Також Роберт знявся у домашній фотосесії для глянцю. Він прикрасив його обкладинку, на якій зображений з розпатланим волоссям та з камерою в руках.



Робер Паттінсон на обкладинці журналу GQ / Фото: GQ

Пропонуємо переглянути світлини з Робертом Паттінсоном, які були зроблені вдома. Таким чином він акцентує увагу на тому, що дотримується встановлених правил карантину.



Роберт Паттінсон позував у стильній фотосесії / Фото: GQ



Роберт Паттінсон у фотосесії для глянцю / Фото: GQ



Зірка "Сутінок" Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Харизматичний Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Актор Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Роберт Паттінсон позував у фотосесії для глянцю / Фото: GQ



Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Британський актор та модель Роберт Паттінсон / Фото: GQ



Роберт Паттінсон / Фото: GQ