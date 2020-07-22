Голлівудський актор Роберт Паттінсон невдовзі втратить статус холостяка. за неофіційними даними західних ЗМІ, знаменитий красень освідчився коханій дівчині – акторці та моделі С'юкі Вотергаус.

Як повідомляє The Daily Mail, чутки про заручини спровокувала прогулянка пари у Лондоні. 22 липня Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус йшли на ланч, коли папараці зробили кілька фото закоханих. На безіменному пальці моделі виднівся масивний золотий перстень, який і свідчив про заручини.

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Цікаво, що перші чутки про заручини Роберта Паттінсона і С'юкі Вотергаус ширились у пресі ще в грудні 2019 року. Однак, як і тоді, зіркова пара вирішила не коментувати жодних припущень.

Що відомо про роман Роберта Паттінсона

Роберт Паттінсон закрутив роман з ефектною білявкою ще у 2018 році. Тоді актора вперше помітили на побаченні з С'юкі Вотергаус. Для романтичнго вечора Роберт Паттінсон обрав не ресторан, а шоу "Мамма Міа" в Ноттінг-Гілл.

Після спалаху коронавірусу актор з коханою оселились в його апартаментах у Лондоні. Інсайдери стверджують, що пандемія тільки зміцнила стосунки закоханих, а на різдвяні свята Роберт Паттінсон освідчився С'юкі Вотергаус. Дівчина відповіла згодою, тому невдовзі в Голлівуді може відгриміти ще одне весілля. А от коментувати своє приватне життя Роберт Паттінсон категорично відмовляється.

"Якщо ви впускаєте людей у ваші стосунки, це знецінює саму суть любові. Я не можу зрозуміти, як хтось може вулицею, тримаючись за руки, і я роблю те ж саме, а сотні людей фотографують це. Межа між тим, коли ти граєш, а коли ні, врешті-решт змивається, і ти можеш зійти з розуму", – розповідав раніше Роберт Паттінсон.