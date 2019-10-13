Роберт Дауні-молодший зіграв доктора Дулітла: з'явився перший постер і трейлер фільму

У Голлівуді готуються до гучної прем'єри фільму "Подорож доктора Дулітла" (The Voyage of Doctor Dolittle). Однак прихильники кінострічки не побачать Едді Мерфі, а роль ветеринара зіграє талановитий Роберт Дауні-молодший.

У неділю, 13 жовтня, у мережі з'явився перший постер і трейлер фільму "Подорож доктора Дулітла". На кадрах видно, що знаменитого ветеринара, який розуміє мову тварин, зіграв голлівудський красень та зірка Marvel Роберт Дауні-молодший. Кінострічка розповість про нові пригоди доктора Дулітла та його захопливу мандрівку на човні.

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Наразі представники компанії Universal Pictures не розголошують деталей сюжету. Відомо тільки, що озвучувати тварин будуть голлівудські зірки Джон Сіна, Маріон Котіяр, Рамі Малек, Крейг Робінсон, Селена Гомес та інші. Окрім цього, у фільмі з'являться Антоніо Бандерас, Майкл Шин та Генрі Коллетт. Прем'єра кінострічки "Подорож доктора Дулітла" запланована на січень 2020 року.



Офіційний постер фільму "Подорож доктора Дулітла" / Twitter / @ DolittleMovie

Наразі мережу підкорює перший офіційний трейлер до фільму "Подорож доктора Дулітла", в якому видно, що творці вирішили дещо відійти від звичного уявлення про серію цих фільмів. До зйомок залучили не тільки одних з найперспективніших акторів, але й художників, які створили приголомшливу графіку та спецефекти.

Дивіться перший трейлер до фільму "Подорож доктора Дулітла": відео

Що відомо про серію фільмів "Доктор Дулітл"?

Історія про відомого ветеринара створена письменником Г'ю Лофтінгом. Загалом є 12 книг, які отримали шалену популярність у світі. Вперше екранізувати знаменитий сюжет взялись у 1967 році. Тоді головну роль виконав актор Рекс Харрісон, а кінострічка отримала премії Оскар за найкращу пісню та візуальні ефекти.

Вже у 1998 році у світі вийшов римейк до фільму з Едді Мерфі в головній ролі. Талановита гра та міміка актора настільки сподобалась глядачам, що кінострічка стала однією з найуспішніших. Історія знаменитого "Доктора Дулітла" не базувалася на книгах, а автори сценарію тільки запозичили ідею.

За їхнім сюжетом, головний герой змалку вмів розмовляти з тваринами, але його батько відучив це робити. Через багато років Джон Дулітл випадково збиває собаку на дорозі та повертає свій особливий дар. Чутки про лікаря, який розуміє тварин, швидко поширюються лісом, тому герой отримує багато особливих пацієнтів. Однак його робота призводить до неприємностей: доктора Дулітла запроторюють до психіатричної лікарні, а за його звільнення борються всі тварини.