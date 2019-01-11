Роберт Паттінсон змінює професію: головний герой "Сутінок" став обличчям нової колекції Dior

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Роберт Паттінсон для весняної колекції Dior
Роберт Паттінсон для весняної колекції Dior / Instagram/ @dior

Улюблений вампір мільйонів знявся у фотосесії для весняної колекції модного дому Dior. 32-річний Роберт Паттінсон відмінно влився в роль моделі, а представники бренду вже потішили шанувальників результатом.

Представники Dior презентували результат співпраці зі знаменитим голлівудським актором на офіційній сторінці бренду в Instagram.

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Роберт Паттінсон впевнено позував у весняно-літній колекції 2019 року перед камерою відомого фешн-фотографа Пітера Ліндберга. Локацією для зйомок стали дахи будинків Парижа, серед яких покриття магазину Le Bon Marchе.

На світлинах Роберт Паттінсон позує в класичних вбраннях і в образах в стилі "кежуал". Актора постав на чорно-білих фото в шкіряному плащі, куртках-косухах, класичному костюмі і в комбінезоні в смужку.

Роберт Паттінсон
Роберт Паттінсон для весняної колекції Dior / Instagram / @dior

Паттінсон з сутінок для реклами dior
Голлівудський актор в об'єктиві Ліндберга / Instagram / @dior

Паттінсон для dior сутінки
Улюблений вампір позував у класичних образах / Instagram / @dior

Паттінсон
Роберт Паттінсон / Instagram / @dior

Паттінсон для зйомки Dior
Актор позував у смугастих комбінезонах / Instagram / @dior

Паттінсон
Роберт Паттінсон / Instagram / @dior

Роберт Паттінсон
Голлівудський актор в об'єктиві Ліндберга / Instagram / @dior
 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
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