Роберт Паттінсон змінює професію: головний герой "Сутінок" став обличчям нової колекції Dior

Улюблений вампір мільйонів знявся у фотосесії для весняної колекції модного дому Dior. 32-річний Роберт Паттінсон відмінно влився в роль моделі, а представники бренду вже потішили шанувальників результатом.

Представники Dior презентували результат співпраці зі знаменитим голлівудським актором на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Читайте також: З чоловічого плеча: Вікторія Бекхем одягнула стильний брючний костюм

Роберт Паттінсон впевнено позував у весняно-літній колекції 2019 року перед камерою відомого фешн-фотографа Пітера Ліндберга. Локацією для зйомок стали дахи будинків Парижа, серед яких покриття магазину Le Bon Marchе.

На світлинах Роберт Паттінсон позує в класичних вбраннях і в образах в стилі "кежуал". Актора постав на чорно-білих фото в шкіряному плащі, куртках-косухах, класичному костюмі і в комбінезоні в смужку.



Роберт Паттінсон для весняної колекції Dior / Instagram / @dior



Голлівудський актор в об'єктиві Ліндберга / Instagram / @dior



Улюблений вампір позував у класичних образах / Instagram / @dior



Роберт Паттінсон / Instagram / @dior



Актор позував у смугастих комбінезонах / Instagram / @dior



Роберт Паттінсон / Instagram / @dior