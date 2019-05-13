Роберту Паттінсону – 33! Шлях до успіху найкрасивішого "вампіра" сучасності

Безперечно, такого харизматичного та красивого актора, як Роберт Паттінсон, знає кожна дівчина та жінка, адже у нього неможливо не закохатися. Сьогодні, 13 травня, актор святкує 33-річчя. З нагоди його дня народження ми розповімо вам його шлях до успіху та поділимося підбіркою найкращих фільмів.

Шлях до успіху

Роберт Паттінсон народився 13 травня 1986 року в Лондоні. Мати Роберта Клер займалася роботою в модельному агентстві, а батько Річард працював над відправкою вантажних автомобілів з США. Хлопчик в сім'ї ріс не самотнім, у нього є дві старші сестри – Вікторія і Ліззі.

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У дитинстві Роберт був дуже скромним і замкнутим. Попри це, британець мріяв стати актором. Побороти страх йому допомогла мати. Крім перших вистав у театрі, Паттінсон пробував свої сили в модельній кар'єрі, що дозволило йому стати більш відкритим, припинити боятися публіки і сцени.



Роберт Паттінсон

Уже в 12-річному віці він розпочав модельну кар'єру, а три роки потому став актором аматорського театру Barnes Theatre Company.

Роберт Паттінсон дебютував як актор у 2004 році. Його першим кінопроектом став фільм "Перстень Нібелунгів", який був заснований на середньовічній німецькій поемі. Роберт виконав незначну роль, але це допомогло йому розпочати свій акторський шлях.

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Кінець 2005 року став знаменним для майбутнього актора. Роберт зіграв учня Хогвартса – Седріка Дігорі у фільмі "Гаррі Поттер і Кубок Вогню". Незважаючи на те, що до зйомок фільму Паттісон не читав книгу, він прекрасно впорався із завданням. Ця роль дозволила Паттінсону закріпитися у світі кіно. Видання Times Online називало його зіркою завтрашнього дня і пророкувало велике майбутнє. Журналісти не помилилися.



Роберт Паттінсон і Даніел Редкліфф

На терени слави його вивела роль загадкового юнака-вампіра. Уся жіноча половина людства неабияк захоплювалася актором. У період з 2008-го по 2012-й рік світ побачив п'ять частин "Сутінків", за які Роберт Паттінсон отримав близько 50 мільйонів доларів.

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Проте гроші, слава і світове визнання не приносили акторові задоволення, адже всі бачили в ньому лише миловидного Едварда Каллена. Насправді ж він хотів раз і назавжди розпрощатися з цим образом. Актор часто зізнавався, що зйомки в "Сутінках" не приносили йому особливого задоволення, а були банальним відпрацюванням підписаного контракту.



Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт

Фільм "випив" у актора чимало крові. Актор неодноразово скаржився на те, що прихильниці постійно хочуть бути присутніми у його житті, зазирають у вікна і втручаються в особистий простір.

Любов Белли та Едварда поза екраном

Ще однією важливою сторінкою у житті актора, яку він перегорнув, але яку не забудуть шанувальники фільму – роман з колегою Крістен Стюарт. Пара всіляко намагалася приховати стосунки. На запитання журналістів, чи зустрічаються вони – завжди заперечливо хитали головами, однак папараці неодноразово "ловили" пару за гарячими поцілунками чи за спільними прогулянками "за ручку".

Прихильники серіалу, які закохалися у своїх героїв Едварда та Беллу, прикипали до екранів з новинами, щоб бодай щось почути про стосунки закоханих. На шоу Опри Вінфрі актори таки зізналися про взаємну любов одне до одного, проте зробили це за лаштунками студії. Наприкінці 2011 року актор таки зізнався усім: вони з Крістен – дійсно разом.



Роберт і Крістен були парою поза екраном фільму "Сутінки"

Вони з'являються на публіці як пара, і більше не приховують своїх стосунків. Вже через рік обоє живуть разом у Лос-Анджелесі. Того ж року світ шокує звістка про те, що Крістен закрутила міні-роман з режисером Рупертом Сандерсом, у якого вона знімалася (фільм "Білосніжка і Мисливець").

Довго не думаючи, наступного дня Паттінсон виїхав з дому, де мешкав разом із Крістен. Через півроку пара знову зійшлась, ще через півроку – розійшлася вдруге. Відтак, у 2013-му пара остаточно розірвала стосунки.

Захоплення і подорожі актора

Роберт є уособленням чоловіка, яким можна надихатися, адже він прекрасно виглядає на всіх фотосесіях для модних глянців і рекламних кампаній, відмінно грає на гітарі та фортепіано, чудово співає і, найголовніше, є одним з тих акторів, за якими неодноразово будемо спостерігати ще впродовж багатьох років. Його успіх та шлях до світового визнання лише зародилися і вже показали прекрасні результати.



Роберт Паттінсон – завзятий мандрівник

Актор багато подорожує, а країною, яка його найбільше вразила, називає Бразилію.

Раніше я не бував у Південній Америці і навіть не підозрював, наскільки їхня культура відрізняється від нашої. Місцеві жителі дуже добродушні, радісні і відкриті. Вони кидаються на шию при першій зустрічі і не розуміють, чому ти так холодно реагуєш. Мені подобається простота бразильців,

– розповів актор.

Топ-5 найкращих фільмів актора

Британець є прикладом того, як не згубити свою кар'єру, ставши актором однієї ролі. Прославившись завдяки молодіжній фентезі-сазі "Сутінки", Роберт почав зніматися в проектах, які по-справжньому розкрили його акторський талант.

Коли я почав працювати актором, то зрозумів, наскільки цікава ця професія. Ти повинен розвиватися, все життя вчитися, щоб зуміти зіграти будь-яку роль. Кожна робота відкриває новий світ, пробуджує цікавість до нових знань. Навіть якщо цього немає в сценарії, ти можеш припустити, що твій персонаж любить класичну музику, і сам починаєш її слухати,

– зазначив Роберт.

1. "Сутінки": дивіться трейлер онлайн:

2. "Пам'ятай мене": дивіться трейлер онлайн:

3. "Води слонам": дивіться трейлер онлайн

4. "Милий друг": дивіться трейлер онлайн

5. "Відголоски минулого": дивіться трейлер онлайн