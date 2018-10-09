Роблю реабілітаційні вправи, – Олена Шоптенко зізналася про проблеми зі здоров'ям після пологів

Популярна українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко, яка народила первістка 9 червня – хлопчика Олексія, розповіла про післяпологові проблеми зі здоров'ям.

Про це Олена розповіла в коментарі ТСН.

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Додамо, що Шоптенко повернулась до роботи відразу після пологів. Однак після завершення шоу "Танці з зірками 2018" Олена Шоптенко поскаржилась на стан здоров'я, яке погіршилось через надто великі навантаження. За її словами, у неї не зійшлася біла лінія живота.

Так, танцівниця зізналася, що змушена відмовлятися від багатьох проектів.

Зараз я з цим активно борюся. Роблю спеціальні реабілітаційні вправи. Я поки не навантажую себе взагалі нічим, я вимушена відмовлятися від різних проектів, від різних знімань і всього, що стосується танців. Але зовсім скоро я увійду у форму і працюватиму,

– розповіла Олена.

Для того, щоб звести білу лінію живота, новоспечена мама займається пілатесом.

"Не можна робити вправи, які стосуються центра тіла, качати прес, сідниці, руки. Завжди можна знайти способи, як отримувати фізичне навантаження. Але поки не таке серйозне. Обов'язково здорове харчування, враховуючи, що я поки що годую грудьми, харчування у мене, насамперед, здорове та правильне", – додала Шоптенко.