Роблю реабілітаційні вправи, – Олена Шоптенко зізналася про проблеми зі здоров'ям після пологів

222
Олена Шоптенко з сином
Олена Шоптенко з сином / Instagram / @alena_shoptenko

Популярна українська танцівниця та хореограф Олена Шоптенко, яка народила первістка 9 червня – хлопчика Олексія, розповіла про післяпологові проблеми зі здоров'ям.

Про це Олена розповіла в коментарі ТСН.

Читайте також: У червоному серед квітів: Олена Шоптенко знялася у яскравій фотосесії

Додамо, що Шоптенко повернулась до роботи відразу після пологів. Однак після завершення шоу "Танці з зірками 2018" Олена Шоптенко поскаржилась на стан здоров'я, яке погіршилось через надто великі навантаження. За її словами, у неї не зійшлася біла лінія живота.

Так, танцівниця зізналася, що змушена відмовлятися від багатьох проектів.

Зараз я з цим активно борюся. Роблю спеціальні реабілітаційні вправи. Я поки не навантажую себе взагалі нічим, я вимушена відмовлятися від різних проектів, від різних знімань і всього, що стосується танців. Але зовсім скоро я увійду у форму і працюватиму,
– розповіла Олена.

Для того, щоб звести білу лінію живота, новоспечена мама займається пілатесом.

"Не можна робити вправи, які стосуються центра тіла, качати прес, сідниці, руки. Завжди можна знайти способи, як отримувати фізичне навантаження. Але поки не таке серйозне. Обов'язково здорове харчування, враховуючи, що я поки що годую грудьми, харчування у мене, насамперед, здорове та правильне", – додала Шоптенко.

 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 1616
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
3501
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 1947
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 2879
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 1191
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 1131
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук