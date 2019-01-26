Робочі будні в Білому домі: Меланія Трамп опублікувала стильне фото

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Меланія Трамп у Білому домі
Меланія Трамп у Білому домі / www.gettyimages.com

Перша леді США Меланія Трамп не на жарт налякала своїх прихильників. Дружина Президента тривалий час не публікувала нові фото, обмежившись дописами про засніжену резиденцію або ж архівним знімком з Дональдом Трампом.

Користувачі мережі припускали, що перша леді має проблеми зі здоров'ям, тому не приділяє час своєму блогу. Однак Меланія Трамп вирішила заспокоїти прихильників, показавши знімок з робочих буднів у Білому домі. 

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Перед камерою вона постала у приталених чорних штанах, водолазці та білому пальті. Сонцезахисні окуляри і улюблені туфлі-човники завершили офісний look Меланії Трамп. Перша леді прокрокувала розкішним балконом резиденції, тримаючи в руках теку.

Як зізналась Меланія Трамп у дописі, вона наполегливо працює над благодійною програмою BeBest. Спільно зі своїми помічниками вона зайняла одну кімнату в Східному крилі Білого дому. До кінця 2019 року перша леді планує представити програму з питань безпеки в Інтернеті, боротьби зі зловживання опіоїдів та підтримки добробуту дітей. 

У жовтні Меланія Трамп здійснила перший тривалий міжнародний тур країнами Африки. Саме там вона втілила одні з розробок програми BeBest. Зокрема, американська влада виділила гроші на лікування, освіту та творчий розвиток дітей в чотирьох країнах. Меланія Трамп побачила в дії благодійний проект та згодом прозвітувала про нього у Білому домі. 

Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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