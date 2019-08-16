Робота мрії: фанату "Друзів" заплатять тисячу доларів, якщо він дивитиметься серіал 25 годин

У США компанія Frontier Communications на честь 25-річчя популярного серіалу влаштовує випробування для справжнього шанувальника "Друзів"! Так, один "щасливчик", хто зможе дивитися епізоди серіалу 25 годин поспіль, отримає грошову винагороду у розмірі тисячі доларів.

Умови заробітку для прихильника "Друзів" та анкету для участі опублікував ресурс Frontier. Цікаво, що для реєстрації потрібно вказати свого улюбленого героя, а також пояснити, хто мав рацію в розставанні – Рейчел чи Росс.

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Після заповнення анкети ресурс обере учасників, які мають пройти марафон з 16 до 22 вересня 2019 року. Зазначається, що протягом 25 годин можна подивитися приблизно третину епізодів серіалу "Друзі". Протягом перегляду фанат "Друзів" має робити пости у Twitter та публікувати фото зі своїми друзями.

Після проходження челеyджу учасник отримає чек на тисячу доларів, а також підписку на Netflix на 12 місяців.

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал отримав шалену популярність після виходу перших серій у 1994 році. І досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.



У центрі сюжету – історія 6 молодих людей, які живуть в квартирах навпроти. Як і всі жителі Нью-Йорка, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили весь світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу