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Род Стюарт намагався вдертися на дитячу вечірку: зірку заарештували

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Род Стюарт / Instagram / @sirrodstewart

74-річний британський співак разом з 39-річним сином Шоном влаштували бійку на дитячів вечірці. Інцидент трапився у Флориді в переддень Нового року. Зважючи на відеодокази агресивної поведінки зірок, охоронець, що постраждав під час суперечки, подав звинувачення до суду.

Днями рок-легенда Род Стюарт разом зі своїм сином музикантом Шоном та кількома дітьми намагалися вдертися на приватну дитячу вечірку в одному з готелів міста Палм-Біч у штаті Флорида. Знаменитість не зважав на заборону охоронця, який перешкоджав їхнім діям. 

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Унаслідок словесної перепалки Род Стюарт першим вдарив працівнка в груди. Шон підтримав зіркового татка й також застосував силу щодо персоналу готелю. На місце події прибула поліція, яка врегулювала конфлікт між чоловіками. 

Деталі суперечки вдалося зафіксувати завдяки системі відеонагляду в готелі. Так, поліція встановила, що первинними агресорами бійки були Род та Шон Стюарти.

І хоч легендарний музикант пояснив застосування сили надмірною стурбованість щодо того, що йому забороняють потрапити на дитяче свято, охоронець подав звинувачення у побитті до суду. Засідання відбудеться вже сьогодні, 5 січня. Суд ухвалить покарання для музикантів. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Зіркові діти
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