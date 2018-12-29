Родич Меган Маркл відзначився гучною заявою про марихуану: несподівані деталі

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Племінник Меган Маркл зробив резонансну заяву
Племінник Меган Маркл зробив резонансну заяву / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вкотре змушена ніяковіти через своїх родичів. Племінник дружини принца Гаррі закликав британців легалізувати марихуану.

26-річний Тейлор Дулі є одним зі скандальних родичів Меган Маркл, повідомляє Mirror. В Орегоні він займається вирощуванням канабісу, тому відверто закликає Велику Британію легалізувати марихуану в країні. 

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За словами племінника герцогині, щороку британці можуть отримувати до бюджету 6 мільярдів доларів, які дозволять покращити різні сфери їх життя. Однак поки закону про легалізацію марихуани нема, країна втрачає чимало грошей, а споживачі користуються послугами так званого чорного ринку. 

"Це 6 мільярдів доларів, що надходять у руки наркоторговцям, які можуть оподатковуватись та використовуватись для шкіл та міст, а також у сфері охорони здоров'я та ініціатив, які дійсно мають значення. Велика Британія втрачає багато, тому що не може провести реформу – легалізувати марихуану для медичних або рекреаційних потреб, та дійсно змінити все на краще", – заявив Тейлор Дулі.

Племінник Меган Маркл – Тейлор Дулі
Племінник Меган Маркл – Тейлор Дулі / Mirror

Варто зазначити, що раніше Тейлор Дулі відзначався резонансними заявами щодо Меган Маркл. Наркоторговець заявляв, що у 2011 році на першому весіллі герцогині з режисером Тревором Енгельсом була марихуана, яку гостям роздавали у спеціальних подарункових мішечках. Запальне весілля відсвяткували на Ямайці, а через 2 роки пара заявила про розлучення. 

Через такі заяви Тейлора Дулі не запросили на королівське весілля. Однак, за інформацією західних ЗМІ, чоловік все ж приїхав до Лондона, де по-особливому відзначив одруження Меган Маркл та принца Гаррі. 

Теги: LifeStyle Великобританія Скандал Наркотики Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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