Родичі Анастасії Заворотнюк опублікували першу офіційну заяву

Поки всі російські ЗМІ поширюють інформацію, що Анастасія Заворотнюк перестала впізнавати людей, родичі акторки вирішили зробити першу офіційну заяву. На інстаграм-сторінці вони звернулись до журналістів та громадськості з проханням не спекулювати на темі здоров'я Анастасії.

Ще на початку серпня 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що в 48-річної Анастасії Заворотнюк діагностували рак мозку. Відтоді зірка проходить лікування у московських клініках, а російські журналісти шукають нових інсайдерів, щоб довідатись бодай якісь факти про її лікування. Видання навіть обіцяли мільйонні винагороди за перші фото Анастасії Заворотнюк в палаті. Водночас родичі утримувались від будь-яких коментарів, а днями дали офіційну відповідь на такі дії журналістів.

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Рідні Анастасії Заворотнюк зізнались, що потерпають від надмірної уваги журналістів. Представники преси чатують на них біля лікарні, де акторка проходить курс лікування, та біля маєтку. Тому родичі зірки серіалу "Моя прекрасна няня попросили поважати їхнє право на приватність.

"Ми щиро вважаємо, що радістю важливо ділитися, а важкі ситуації кожен переживає по-своєму і має на це повне право. І це право необхідно поважати, воно – в пріоритеті перед всяким цікавістю і нетерпінням. Ми не готові до візитів непрошених гостей. Вважаємо неприпустимим, коли представники різних видань чатують біля лікарні або будинку, лізуть через паркани, блокують машини родичів і направляють їм камери в обличчя; коли намагаються прорватися через пост охорони; коли шукають "інсайдерів", готових продати фото людини, яка хворіє", – заявили вони, додавши відповідні фото.

Окрім цього, родичі Анастасії Заворотнюк прокоментували інформацію ЗМІ про те, що акторка перебуває в стані сопору та не реагує на людей. Медики, за їхніми даними, роблять все для того, аби стан акторки не погіршився. Цю новину спростували родичі зірки.

Заголовки, з якими сьогодні виходять газети, знову за межею добра і зла. Ми офіційно заявляємо: немає (сопору, – LifeStyle 24), це неправда!

– йдеться в офіційній заяві.

Водночас родичі Анастасії Заворотнюк не коментують її стан здоров'я. В офіційній заяві вони закликали громадськість припинити поширення фейкових новин та додали, що відтепер будуть спростовувати неправдиву інформацію про лікування акторки.

Що відомо про хворобу Анастасії Заворотнюк

На початку серпня 2019 року сусіди Анастасії Заворотнюк стверджували, що зірка перед госпіталізацією скаржилась на сильні головні болі та згодом раптово покинула свій маєток. Після цього журналісти довідались, що в героїні серіалу "Моя прекрасна няня" виявили останню стадію раку мозку.

Акторка звернулась за допомогою до медиків Німеччини та Польщі. Саме хірургічне втручання назвали однією з причин різкого погіршення стану здоров'я Анастасії Заворотнюк. Окрім цього, ймовірною причиною захворювання назвали ін'єкції краси, для виготовлення яких використовували стовбурові клітини.

Анастасія Заворотнюк упродовж місяця перебувала у Європейському медичному центрі, що в Москві. Саме там, за даними російських ЗМІ, акторка пережила глибоку кому та тривале лікування в реанімації. Як тільки зірці серіалу "Моя прекрасна мама" стало легше, родичі терміново перевели її на лікування до реабілітаційного шпиталю, який допомагає важкохворим пацієнтам. Колишній чоловік Анастасії Завортнюк заявив, що надмірна увага журналістів та непрофесійна робота медиків стали причиною її переведення до іншого шпиталю.