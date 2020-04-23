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Родичі Анастасії Заворотнюк відреагували на новину про діагностування у неї пухлини мозку

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Анастасія Заворотнюк / Instagram / @a_zavorotnyuk

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк перебуває в центрі уваги через новини про діагностування у неї пухлини мозку. Така інформація шириться у російських ЗМІ з серпня 2019 року. 22 квітня у мережі з'явився документ, який підтверджує хворобу зірки та її виписку з лікарні. Родичі Анастасії відреагували на це та заявили, що не коментують стан її здоров'я.

Журналісти видання "Комсомольская правда" повідомляли про те, що за інформацією родичів актриси, її виписали з лікарні проте вона досі перебуває під наглядом лікарів. Однак, на інстаграм-сторінці, яку веде оточення Анастасії, зазначають, що вони, як і раніше, не дають жодних коментарів щодо її самопочуття.

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Документ, у якому йшлося про те, що у зірки серіалу "Моя прекрасна няня" діагностували гліобластому (пухлину мозку) з'явився вчора. Анастасія спілкується з прихильниками через акаунт у мережі інстаграм. Саме там близькі акторки опублікували допис, у якому зазначили, що стан здоров'я Заворотнюк не коментують.

Окрім цього, повідомлялося, що акторка проходить курс лікування препаратом нового формату, який блокує ріст ракових клітин, під назвою кейтруда (Keytruda). Щодо цього, то оточення Анастасії заявило, що не має жодних відомостей про цей препарат і він ніколи не використовувався під час лікування знаменитості.

Вважаємо своїм обов'язком звернути вашу увагу на таку інформацію. Нам надходять запитання стосовно препарату кейтруда (який, як пишуть, приймає Анастасія) і його ефективності. Ми хочемо заявити, що не знайомі з цим препаратом і не можемо ані підтвердити, ані спростувати будь-які відомості про нього. Будь ласка, будьте обережні! Перевіряйте, за можливості, будь-яку інформацію, яка може вплинути на ваше здоров'я,
– йдеться у повідомленні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаем доброго дня нашим подписчикам! Мы по-прежнему не даем никаких комментариев и благодарим всех, кто относится к этому с пониманием. Но считаем своим долгом обратить ваше внимание на следующую информацию. Нам стали поступать вопросы по поводу препарата Кейтруда (который, как пишут, применяет Анастасия) и его эффективности. Мы хотим заявить, что НЕ знакомы с этим препаратом и НЕ можем ни подтвердить, ни опровергнуть какие-либо сведения о нем. Пожалуйста, будьте осторожны! Проверяйте, по возможности, любую информацию, которая может оказать влияние на ваше здоровье. Огромное спасибо всем, кто приходит на эту страницу с добром, кто продолжает молиться за Настю и желать выздоровления! Спасибо всем нашим друзьям! Мы действительно чувствуем вашу большую поддержку, она очень прибавляет сил. Будьте здоровы, берегите себя и близких!

Допис, поширений Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Онкозахворювання Новини LifeStyle Зіркові хвороби Новини Росії Анастасія Заворотнюк
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