Родичі Майлі Сайрус і Ліама Хемсворта вмовляють їх не розлучатися, – ЗМІ

Голлівудське подружжя Майлі Сайрус та Ліама Хемсворта днями раніше оголосило про розрив стосунків після 8 місяців життя у шлюбі. Родичі зіркової пари просять екс-закоханих не поспішати з розлученням.

Про це повідомляє видання E!News з посиланням на слова інсайдера. Так, як йдеться в джерелі, родичі Майлі і Ліама вирішили врятувати їхній шлюб та переконують почекати деякий час перед остаточним рішенням розірвати стосунки.

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Сім'ї Майлі й Ліама переконують їх почекати деякий час і пожити окремо, перш ніж ухвалити остаточне рішення про розлучення. Обидва зараз дуже засмучені тим, що відбувається і страждають від цього,

– переконує інсайдер.

Крім того, зазначається, що екс-закохані справді намагаються не спілкуватися і дають одне одному особистий простір. Раніше видання People писало, що Майлі та Ліам не змогли вжитися під одним дахом, тому одноголосно вирішили розірвати стосунки. Після таких заяв папараці сфотографували Сайрус на відпочинку із 30-річною блогеркою Кейтлін Картер, з якою в Майлі романтичні відносини.



Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт / Getty Images

Згодом після заяви про розрив Майлі Сайрус випустила пісню, у якій йдеться про важке розставання. "Колись це був рай, колись я була зачарована. Я думаю, що буду сумувати за цим вогнів гавані, але прийшов час відпустити", – йдеться в словах композиції.

Майлі Сайрус – Slide Away: слухайте пісню

Що відомо про розлучення Сайрус та Хемсворта?Заява про розірвання відносин зірок з'явилась в мережі 11 серпня. Тоді ж у ЗМІ заявляли, що пара тривалий час не могла ужитись під одним дахом всі 8 місяців подружнього життя, тому вирішила розлучитись. Того ж дня журналісти показали фотографії Майлі, яка відпочивала разом з блогеркою Кейтлін Картер (екс-невісткою Кейтлін Дженнер) в Італії, де цілувалась та обіймалась з дівчиною.



Згодом Ліам дав офіційне підтвердження розриву, де зазначив, що розлучення – це їхня особиста справа. Незважаючи на повідомлення інсайдерів про їхні постійні проблеми в сім'ї ще до розриву, Майлі та Ліам не поспішають подавати документи на офіційне розлучення, в надії знову за певний час відновити стосунки.