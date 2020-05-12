Родина Мілли Йовович відпочиває на безлюдному пляжі: доньки зірки опанували серфінг – фото

Голлівудська акторка виховує трьох доньок та попри карантин влаштовує дітям активний відпочинок. Старші діти Мілли Йовович оволоділи серфінгом без порушення карантинних обмежень: окрім зіркової родини на пляжі не було нікого.

Подробиці сімейного дозвілля розкрила 12-річна Евер на особистій сторінці в інстаграмі. Попри юний вік дівчинка розпочала акторську кар'єру та активно розвиває особистий блог у соціальних мережах, завоювавши багатотисячну аудиторію.

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Так, під час карантину Мілла Йовович займалася городництвом та долучала доньок до свого хобі. Після тривалого дотримання ізоляції вона вирішила влаштувати активний відпочинок для Евер та 5-річної Дешіел. Діти одягли купальники та підкорювали хвилі з дошкою для серфінгу. Вони не приховували свого щастя від того, що нарешті зуміли відчути свободу від тривалих обмежень, та не відходили від води.



Донька Мілли Йовович Евер відпочиває на безлюдному пляжі / Фото: Instagram / @evergaboanderson



Доньки Мілли Йовович відпочивають на безлюдному пляжі / Фото: Instagram / @evergaboanderson

Сама ж голлівудська матуся українського походження не стала публікувати власні знімки у купальнику та, судячи з усього, на безлюдному пляжі піклувалася про наймолодшу Озіан, яка з'явилася на світ на початку лютого цьогоріч. Мілла Йовович не приховує своїх нащадків від преси та прихильників, часто демонструючи особисте життя.