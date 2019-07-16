Родина Хайден Панеттьєрі благає покинути жорсткого бойфренда

Поки триває розгляд справи щодо насильства у стосунках Браяна Хікерсона і Хайден Панеттьєрі, рідні жінки просять розірвати з ним будь-які контакти і більше не мати з ним нічого спільного.

За інформацією видання People, рідні благають Хайден покинути Браяна, оскільки їхні стосунки досі продовжуються.

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"Це абсолютно неконтрольовано. Їй необхідно покинути цього хлопця. Її друзі та родина хвилюються за неї вже доволі тривалий час, а тим часом все стає тільки гірше", – повідомив виданню інсайдер.

Рідні додають, що Хайден необхідно зайнятися самоаналізом, тому що такі відносини є абсолютно нездоровими.

Через якусь причину вона продовжує ці стосунки, але нічого, окрім деградації, вони не приносять. Це сумна ситуація,

– додає джерело.

Додамо, що раніше занепокоєння ситуацією висловив і екс-партнер Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко. За словами інсайдерів, він намагається захистити свою колишню кохану та влаштувати з нею зустріч, але за умови, що на ній не буде її бойфренда.

Що відомо про побиття Хайден Панеттьєрі?

У ніч на 2 травня 2019 року закохані Браян Хікерсон та Хайден Панеттьєрі пішли до бару, де влаштували зустріч із друзями. Заклад був розташований неподалік будинку акторки в Лос-Анджелесі. Після випитого алкоголю актор почав проявляти агресію щодо коханої. ​Зупинився він тільки тоді, коли приїхали правоохоронці.

Спершу чоловіка взяли під варту, однак на наступний день відпустили. Невідомі внесли за Браяна Хікерсона заставу у розмірі 50 тисяч доларів. У ЗМІ підозрюють, що це була сама Хайден, яка вже за два тижні після побиття вийшла з ним на прогулянку.

При цьому поліцейські та судді заборонили чоловіку наближатись до Хайден через можливу загрозу її життю. Таке рішення підтримали родичі акторки, які були шоковані від резонансних новин. Вони не на жарт переживають через її стан та допомагають впоратись з психологічним стресом. Водночас друзі Браяна не приховують, що він не вміє контролювати свої дії, коли вживає алкоголь.