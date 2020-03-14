Рок-гурт Nothing But Thieves переносить тур Україною

Британські рок-музиканти планували відвідати Україну з трьома концертами у містах-мільйонниках. Nothing But Thieves мали б розпочати гастролі наприкінці березня. Проте вчора, 13 березня, аритисти оголосили про відтермінування концертів.

На особистій сторінці в інстаграмі гурту Nothing But Thieves з'явився допис, яким вони оголосили про перенесення туру Україною, який мав би розпочатися 21 березня виступом у Києві.

Читайте також Без Мадонни та показів Армані: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус

Рок-колектив, який збирає найбільші стадіони, планував постати перед українськими меломанами тричі – у Львові, Харкові та столиці. Проте виконавці були змушені відкласти поїздку у зв'язку з пандемією коронавірусу та відповідно до рішення української влади. Адже їхні концерти припадали саме на ті дати, у які український уряд запровадив карантин та заборону масових зібрань.

Як зазначили Nothing But Thieves подібна доля спіткала й їхні гастролі ще у трьох країнах – Фінляндія, Білорусь та Росія. Вони наголосили, що їхні тури обов'язково відбудуться і назабаром вони оголосять нові дати.

Ми з великим смутком повідомляємо вам, що наші шоу з вами переносяться. Ми переконані, ви знаєте, що ми не в силах це контролювати, але це найбезпечніший варіант для всіх. Хороша новина полягає в тому, що коли ми побачимося, ми, безумовно, зможемо зіграти для вас більше нових пісень,

– повідомили виконавці.

Варто зазначити, що цей тур мав стати четвертою появою гурту Nothing But Thieves в Україні. Перед українськими глядачами вони дебютували ще 2016 року на фестивалі UPark, а згодом з'явилися на заході 2019 року. Вони також виступили в рамках Atlas Weekend 2018.