Рок-гурт U2 пожертвував 10 мільйонів євро на потреби ірландських медиків

Ірландський рок-гурт U2 передав 10 мільйонів євро на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків у боротьбі з COVID-19 в Ірландії. Наразі це одна з найбільших сум, яку пожертвували зірки на боротьбу з пандемією.

Перший вантаж із закупленими засобами захисту для медиків вже доправили у столицю Ірландії Дублін. Згідно з повідомленням видання RTE, у вантажі були медичні товари з Китаю, серед яких: 40 апаратів ШВЛ, близько 60 тисяч пар окулярів, 200 тисяч масок і понад мільйон одноразових рукавичок.

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Доставка такого масштабного вантажу стала можливою за ініціативи низки приватних і державних компаній. Весь проєкт було реалізовано у рекордних 10 днів.

Нагадаємо, що за останні два місяці світові знаменитості пожертвували чимало коштів на різні потреби у боротьбі з коронавірусом. Серед них – Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Джорджіо Армані, К'яра Ферраньї та Fedez, Майлі Сайрус та інші.

Варто додати, що станом на 9 квітня в Ірландії зафіксовано більше 6 тисяч випадків захворювань коронавірусом, з яких – 235 стали летальними, а 25 людей одужали. У світі ж нараховується більше 1,5 мільйона офіційно зареєстрованих хворих на коронавірус.



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