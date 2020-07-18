Нові подробиці роману Ембер Герд та Ілона Маска з'явилися в ході судового процесу. Як з'ясувалося, винахідник та засновник SpaceX регулярно зустрічався з коханкою у пентгаусі Джонні Деппа, коли актора не було вдома, й залишався непоміченим, адже мав власний ключ до будівлі.

Стосунки американської акторки Ембер Герд з Ілоном Маском під час подружнього життя з Джонні Деппом – давно не секрет для публіки. Проте під час судового процесу голлівудської зірки проти видання The Sun за наклепи у фізичному насильстві з'явилися нові шокуючі подробиці таємного роману пари. Як інформує видання Deadline, винахідник мав особистий ключ від пентгаусу Джонні Деппа.

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Консьєрж будинку в Лос-Анджелесі дав свідчення у суді та запевнив, що Ілон Маск регулярно навідував Ембер Герд, коли її чоловіка та власника дому не було вдома. Ці зустрічі відбувалися пізно ввечері.

З березня 2015 року, за місяць після весілля з Джонні Деппом, винахідник з'являвся у пентгаусі. Спочатку акторка особисто телефонувала консьєржу Алехандро Ромеро й просила його пропустити Маска, а згодом довірила коханцю свій пульт для вільного доступу.

Після кількох таких візитів вона надала пану Маску пульт для доступу до гаража і пентгаусу містера Деппа. Думаю, містер Маск відвідував її кілька разів в тиждень,

– засвідчив консьєрж.

Крім того, Алехандро Ромеро запевнив, що 21 травня 2016 року не бачив жодних синців та травм на обличчі Ембер Герд. Як запевняє акторка, саме цього дня Джонні Депп кинув їй в обличчя телефон під час чергової сварки в пентгаусі.

Що відомо про роман Ембер Герд та Ілона Маска?

Романтичні стосунки зірок зав'язалися вже за місяць після офіційного одруження Ембер Герд з Джонні Деппом. Про зради акторки свідчать фото з камер у ліфті пентгаусу, на яких винахідник обіймає дівчину, одягнену в купальник і накидку.

Згодом Джонні Депп заявив, що у його колишньої дружини був секс не лише з Ілоном Маском. Третьою під час інтиму коханців у його будинку була британська модель-бісексуалка Кара Делевінь. Сталось це наприкінці 2016 року в пентгаусі в Лос-Анджелесі. Проте сам Ілон Маск заперечив секс втрьох й запевнив, що ніколи не мав інтимних стосунків з Карою.

Варто додати, що працівники пентгаусу Деппа переконані, що Маск бив Герд. Після нічних зустрічей з винахідником акторка неодноразово виходила з маєтку із синцями на обличчі. Вона також з'являлася зі слідами насильства, коли Джонні Деппа не було в країні. Консьєржі переконують, що це справа рук Маска, адже ні з ким крім нього Ембер Герд в будинку не зустрічалася.