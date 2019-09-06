Роман Майлі Сайрус та Кейтлін Картер: у мережу потрапили кадри з дня народження блогерки

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Майлі Сайрус відсвяткувала день народження Кейтлін Картер
Майлі Сайрус відсвяткувала день народження Кейтлін Картер / Instagram / @intouchweekly

Мабуть, особисте життя Майлі Сайрус стало найбільш обговорюваною темою у ЗМІ. Після того, як всі дізнались про її розлучення з Ліамом Хемсвортом, співачка припинила приховувати свій роман з блогеркою Кейтлін Картер. Днями у мережу потрапили кадри зі святкування дня народження дівчини.

Майлі Сайрус та Кейтлін Картер стали фактично нерозлучними: як відпочинок, так і світські події вони проводять разом. Інсайдери стверджують, що це не дивно, адже закохані вже оселились в одному з маєтків Лос-Анджелеса. Тому прихильників не здивувало, що день народження Кейтлін пройшов за участю Майлі Сайрус. 

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Відповідні кадри в Instagram-Stories поширила сама іменинниця, після чого їх розмістили на фан-сторінках артистки. Згідно із фото та відео, Майлі Сайрус та Кейтлін Картер почуваються щасливими. Дівчата ніжно обіймались та не приховували своїх почуттів. 

Свято влаштували у колі найближчих друзів. Блогерка вбрала чорну сукню на свій 31-ий день народження, а от Майлі прийшла у штанах та білій сорочці. Співачка підготувала святковий десерт для Кейтлін Картер та виступила у ролі оператора, знявши процес задування свічки. Відео вона доповнила романтичними словами: "З днем народження, моє кохання! Бажаю тобі багато щастя". 

Що відомо про роман Майлі Сайрус та Кейтлін Картер?
Всього за 8 місяців подружнього життя Майлі Сайрус та Ліам Хемсворт вирішили розлучитись. Вперше про це заговорили на початку серпня 2019 року. Друзі зіркового подружжя пояснили, що Майлі та Ліам не могли вжитись в одному помешканні. У день відповідної заяви у мережі вперше з'явились спільні фото Майлі Сайрус з блогеркою Кейтлін Картер. Дівчата відпочивали на італійському острові Комо, де цілувались та обіймались. 

Резонансні новини про роман колишньої коханої повпливали на її шлюб: Ліам Хемсворт офіційно подав документи на розлучення. Ймовірно, судовий процес буде досить швидким, адже перед весіллям пара підписала шлюбний контракт.

А от стосунки Майлі Сайрус та Кейтлін Картер, здається, досить серйозні. Співачка вже встигла познайомити блогерку зі своїми батьками та все частіше з'являється з нею на світських подіях. 

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Теги: LifeStyle Майлі Сайрус Зіркові романи
Джерело: LifeStyle 24
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