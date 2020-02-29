Роман Поланскі здобув перемогу на "Сезар": нагорода викликала протести серед зірок та громадян

Одіозний кінематографіст здобув звання найкращого режисера на французькій кінопремії "Сезар". Проти такого тріумфу Романа Поланскі, якого звинуватили у сексуальному насильстві, виступили не лише глядачі у всьому світі, а й зіркові колеги. Дві акторки покинули церемонію після оголошення результатів.

Вчора, 28 лютого, у французькій столиці вібулося гучне нагородження преміями "Сезар". Церемонія проходила у концертному залі Плейєль та стала найскандальнішою за всю історію. Резонанс та увагу до ккінопремії задовго до її початку викликав режисер Роман Поланскі, який був номінований у 12 категоріях.

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Керівництво Французької академії мистецтв і кіно звинуватили в елітарності та необ'єктивності, адже фільм сценариста-гвалтівника "Офіцер і шпигун" був оцінений найвище споміж представлених стрічок. Громадськість закликала зважити на секс-скандали, у яких фігурує Роман Поланскі. Осуд публіки спровокував організаторів премії "Сезар" звільнитися у повному складі, а сам кінематографіст відмовився від появи на заході через численні погрози.

Проте це не завадило картині "Офіцер і шпигун" завоювати три нагороди за найкращу режисуру, адаптацію сюжету та костюми. Як повідомляє видання BBC, реакція зіркових колег на тріумф була миттєвою. Після оголошення результатів французька акторка Адель Енель, яка у підлітковому віці стала жертвою сексуальних домагань іншого режисера, покинула премію "Сезар" зі словами "сором".

Її прикладу послідувала сценаристка Селін Ск'ямма, а Флоренс Форесті не повернулася на сцену після одіозної перемоги Романа Поланскі. Гості у залі відреагували скупими оплесками.

A l'annonce du César de la Meilleure Réalisation pour Roman Polanski ("J'accuse"), Adèle Haenel quitte la salle.



Le meilleur des #César2020 > https://t.co/ipnVwouBeV pic.twitter.com/7xa0CTbU3H — CANAL+ (@canalplus) February 28, 2020

За сітнами концертного залу Плейєль на діячів кіноіндустрії чекали протести феміністок та представників руху проти сексуального насильства MeToo. Вони заблокували вулиці та публічно демонстрували своє незадоволення тріумфом режисера.

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Кінопремія "Сезар" збіглася у часі з довгоочікуваною фешн-подією Тиждень моди у Парижі. Заручниками обставин стали відомі моделі Белла та Джіджі Хадід, якій разом з медійною мамою Йоландою Хадід відправилися на вечерю до одного з ресторанів. У закладі їм довелося провести близько трьох годин, поки поліція вгамовувала безлад на вулицях.

Що відомо про секс-скандал з Романом Поланскі?

За свої 86 років Роман Поланскі неодноразово потрапляв до гучних скандалів. Вперше звинувачення у зґвалтуванні на адресу Романа Поланскі було висунуто у 1977 році. Після цього він оголошений у розшук правоохоронними органами США на території країни.

Він визнаний винним у розбещенні 13-річної Саманти Геймер, а в листопаді цьогоріч французька акторка Валентин Моньє зізналася , що стала жертвою сексуального насильства у 18 років. Аналогічні звинувачення йому висунили ще двоє жінок. Режисерові вдалося уникнути покарання – обмеження волі терміном на 50 років, відкупившись сумою в розмірі 4,5 мільйона доларів, що становить близько 110 мільйонів гривень.