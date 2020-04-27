Роман Сасанчин – переможець шоу "Голос країни-10": чи погоджуєтесь ви з результатами фіналу

26 квітня прихильники популярного шоу "Голос країни-10" вирішили долю конкурсантів. Найбільше голосів віддали за учасника команди Тіни Кароль –Романа Сасанчина. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи погоджуєтесь Ви з такими результатами фіналу?

Вперше за історію української версії шоу "Голос країни" фінал відбувся в карантинному режимі. Учасники готувались до виходу на сцену в онлайн-режимі та виступили перед порожнім залом. Щоб не наражати інших на небезпеку, і судді, і зіркові тренери залишились вдома та тільки завдяки голограмам були присутні у фіналі.

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Окрім цього, вперше за головний кубок проєкту поборолись 21 талановитий вокаліст. Так, команду Потапа і Насті Каменських представляли Віталій Окс, Анастасія Картвелішвілі, Єрлан Баібазаров, Катерина Степура, Максим Перепелиця та Юлія Коровко. Монатік вступив у фінальну боротьбу з Юрієм Самовіловим, Сергієм Романом, Сергієм Асафатовим, Лідою Лі, Мєлєн Пассою. Тіна Кароль готувала до прямого ефіру Романа Сасанчина, Даніеля Салема, Ольгу Мельник, Дар'ю Полоротову, Ганну Трубецьку. А от команду Дана Балана представили Марія Кондратенко, Дар'я Петрожицька, Назар Яцишин, Анастасія Балог та Індіра Єдільбаєва. Всі учасники шоу були рішуче налаштовані на перемогу і намагались вразити глядачів.

Та перемогу на проєкті зумів здобути тільки один. Найбільше голосів від глядачів отримав Роман Сасанчин.