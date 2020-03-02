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Роман Сасанчин – переможець "Голос. Діти" прийшов ще раз на шоу "Голос країни": відео виступу

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Роман Сасанчин на шоу "Голос.Діти" / Фото з відкритих джерел

В останній день сліпих прослуховувань, колишній учасник та переможець шоу "Голос. Діти" Роман Сасанчин вирішив ще раз спробувати свої сили та поборотися за перемогу в дорослому талант-шоу "Голос країни".

Вперше на сцену вокального шоу Роман прийшов у 10-річному віці 7 років тому. Після виступу до хлопця повернулися 4 суддівські крісла, тож він помилково подумав, що усі наставники поборються за нього та запросять у свою команду. Втім, як виявилося, судді не натискали кнопки, але запросили хлопця прийди ще раз в другому сезоні. Тоді Роман дуже засмутився, і настільки розчулив усю Україну, що йому надсилали листи з підтримкою та проханням прийти на шоу ще раз.

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Виступ Романа Сасанчина на шоу "Голос. Діти": дивіться відео

Прийшовши вдруге на проєкт, хлопець зумів розвернути усі чотири крісла, а також здобути перемогу в команді Тіни Кароль. Разом з омріяним кубком, телеканал 1+1 подарував Роману Сасанчину перший кліп на пісню "Мамина зірка". А після перемоги, хлопець досить часто гастролював Україною та брав участь у благодійних концертах.

Виступ Романа Сасанчина у другому сезоні "Голос. Діти": дивіться відео

Втретє на вокальний проєкт Роман прийшов у 17-річному віці, щоб здобути перемогу в дорослому шоу "Голос країни" та нагадати про себе глядачам. Хлопець навчається у Тереболянському коледжі культури і мистецтв і продовжує займатися музикою.

У ювілейному, 10-ому сезоні пісенного конкурсу, хлопець вирішив вразити суддів піснею Алессандро Саффіни Luna tu. Вийшовши на сцену, Роман спричинив справжній ажіотаж: глядачі впізнали його та радісно вигукували зі своїх місць. Після сильного виконання хіта, до учасника розвернулися усі чотири крісла.

Впізнавши свого підопічного, Тіна Кароль неабияк розчулилася і дала пораду йти своїм шляхом.

Це погано, коли мами тримають дітей біля себе і не пускають їх у світ. Я знаю це як ніхто, тому я тобі раджу обирати,
– зазначила Тіна Кароль.

Усі судді думали, що Роман піде до Тіни Кароль, з якою йому вдалося здобути перемогу. Але вибір учасника усіх неймовірно вразив: Роман Сасанчин вирішив піти до Дана Балана, який назвав його одним із найсильніших учасників сезону.

Я дуже вірю в силу харизми. За весь цей проєкт – це найсильніша харизма, яку я побачив на цій сцені. Ти посміхнувся – все навкруги світиться. Я дивлюсь на посмішку – бачу переможця,
– заявив Дан Балан.

Виступ Романа Сасанчина на шоу "Голос країни": дивіться відео

 

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Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Музика
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