Роман Сасанчин на "Голосі країни": усі виступи на дитячому та дорослому шоу

У неділю, 26 квітня, в Україні відбувся довгоочікуваний фінал "Голосу країни-10". За результатами голосування глядачів, перемогу здобув Роман Сасанчин із команди Тіни Кароль. Це вже його друга перемога на проєкті "Голос країни". Журналісти 24 каналу підготували для вас добірку виступів Романа на дитячому та дорослому шоу.

Роман Сасанчин співає змалку. Вперше він вийшов на сцену "Голосу", коли йому було 10 років. Тоді він не зміг розвернути жодного тренерського крісла, проте згодом повернувся на проєкт на здобув перемогу у команді Тіни Кароль. 24 канал пропонує згадати шлях Романа на дитячому та дорослому шоу.

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У 2012 році відбувся дебют Романа Сасанчина на сцені "Голос. Діти". Він виконав пісню Mamma, проте вона не допомогла йому розвернути тренерські крісла.

Роман Сасанчин – Mamma: дивіться відео онлайн

Через три роки він повернувся на сцену "Голосу" та розвернув одразу три крісла. За перемогу вирішив змагатися під наставництвом Тіни Кароль.

Роман Сасанчин – "Пісня про рушник": дивіться відео онлайн

Тоді йому вдалося дійти до фіналу, де він виконав композицію "Дивлюсь я на небо".

Роман Сасанчин – "Дивлюсь я на небо": дивіться відео онлайн

Проте шлях Романа на дитячому "Голосі" не завершився. У суперфіналі він заспівав "Одну калину", змусив танцювати усіх та став переможцем.

Роман Сасанчин – "Одна калина": дивіться відео онлайн

Цього року Роман вирішив поборотися за перемогу в ювілейному сезоні дорослоо проєкту. На "сліпих прослуховуваннях" він виконав хіт Luna tu, яким розчулив усіх тренерів. Хлопець вирішив продовжити шлях на шоу у команді Дана Балана.

Роман Сасанчин – Luna tu: дивіться відео онлайн

На етапі "боїв" Роману вдалося перемогти свого конкурента та потрапити у наступний тур змагань.

Роман Сасанчин та Сергій Клейніс – "Не дощ": дивіться відео онлайн

На етапі "нокаутів" Дан Балан обрав інших учасників для прямих ефірів, проте Тіна Кароль не залишила Романа Сасанчина і дала йому шанс, зробивши "крадіжку". Таким чином він автоматично опинився у прямих ефірах в складі її команди.

Роман Сасанчин – "Зорі запалали": дивіться відео онлайн

На першому етапі фіналу Роман виконав ліричну композицію "Цвіте черешня", яка допомогла йому потрапити до суперфіналу.

Роман Сасанчин – "Цвіте черешня": дивіться відео онлайн

Вокаліст тріумфував на "Голосі країни", виконавши у суперфіналі пісню, з якою прийшов на сліпі прослуховування – Luna tu.

Роман Сасанчин – Luna tu: дивіться відео онлайн