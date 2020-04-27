Роман Сасанчин вперше прокоментував перемогу на "Голосі країни-10"

18-річний Роман Сасанчин став переможцем ювілейного 10 сезону "Голосу країни". Саме він отримав головний кубок проєкту і квартиру в Києві. У мережі хлопець вирішив прокоментувати свій тріумф.

Відповідний допис з'явився на інстаграм-сторінці Романа Сасанчина 27 квітня. Вокаліст не приховував, що досі оговтується від пережитого. У дописі тріумфатор "Голосу країни-10" звернувся до прихильників зі словами подяки та особливу увагу приділив своїм родичам і Тіні Кароль, які підтримували його на всіх етапах проєкту.

Важливо: Переможець Голосу країни 10 сезон – Роман Сасанчин

"Не можу усвідомити, що це зі мною вдруге! Вдячний кожному із вас! Володимире Завадюк та Руслане Квінто, вам окрема подяка! Тіна Кароль – моя друга мама! Дякую, що повірили в мене, вклали частку своєї душі та змусили усвідомити, що я можу досягти більшого! І найголовніше – мої батьки, родина, друзі і, звичайно, мої глядачі, які підтримували мене від етапу до етапу, довірились мені і дали можливість вдруге перемогти", – написав Роман Сасанчин.

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Відреагувала на перемогу і Тіна Кароль. Одразу після оголошення результатів голосування глядачів вона записала емоційне відео в інстаграм-сторіс. Артистка із захватом кричала: "Я сходжу з розуму! Не знаю, що сказати. Дякую вам усім. Ромчику, дякую!"

Фінал "Голосу країни-10" відбувся у неділю, 26 квітня. За перемогу в шоу змагались 20 учасників, кожен з яких був гідний головного кубка проєкту. Прямий ефір зробили віртуальним: судді та ведучі перебували вдома і з'являлись перед глядачами у вигляді голограм. А от учасники один за одним виходили на сцену, аби продемонструвати свій потужний голос.

Тільки глядачі вирішували долю вокалістів шоу. Так, за результатами голосування, перемогу здобув Роман Сасанчин. Після нокаутів він опинився у команді Тіни Кароль, тому зіркова тренерка вп'яте отримала перемогу на проєкті.