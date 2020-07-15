Стрімінгова платформа Hulu назвала свого рекордсмена за переглядами. Фаворитом стала романтична комедія "Палм-Спрінс", що вийшла на екран 10 липня. Всіх даних представники Hulu вирішили не розсекречувати, тому 24 канал довідувався, чому ж стрічка отримала такий шалений успіх.

Рекорд фільму "Палм-Спрінгс"

Всього один вікенд знадобився романтичній комедії "Пам-Спрінгс", щоб наробмти галасу в мережі та очолити рейтинг Hulu за переглядами. За даними IndieWire, представники стрімінгової платформи вирішили не розсекречувати кількість підписників платформи, які переглянули фільм, однак запевнили, що новинка кіно стала беззаперечним лідером.

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Цікаво, що права на показ фільму стрімінгова платформа викупила за 17,5 мільйонів доларів. Це стало найбільшою угодою в історії кінофестивалю Sunders.

В чому секрет "Палм-Спрінгс"

Романтична комедія "Палм-Спрінгс" розповідає історію, здавалось б, звичайної пари. Сара знайомиться з Найлзом на весіллі своєї сестри та навіть не підозрює, у які пригоди може вскочити. Виявляється, хлопець застряг у петлі часу та переживає це весілля вже не вперше. Однак як в цю круговерть потрапила Сара – залишається загадка.

І, можливо, в інших фільмах герої несамовито шукали б виходу із ситуації чи з'ясовували причини того, що сталось, однак у комедії "Палм-Спрінгс" все навпаки. Після невдалих спроб все повернути назад Сара і Найлз вирішують просто насолоджуватись, не думаючи про наслідки своїх дій чи завтрашній день. На пригоди такої шаленої парочки захотіли подивитись тисячі кіноманів.

Дивіться трейлер до фільму "Палм-Спрінгс": відео

Ймовірно, саме сюжет у стилі "Дня бабака" і став секретом шаленого успіху стрічки. Окрім цього, у комедії зіграли знамениті актори: