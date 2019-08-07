Романтичні канікули: Вікторія і Девід Бекхем зворушили мережу зізнанням у коханні

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем обожнює проводити свій вільний час з коханим чоловіком Девідом і їхніми спільними дітьми. Сімейство поділилося новими знімками з подорожі до Італії.

Вікторія Бекхем опублікувала стильне фото з чоловіком та неочікувано привітала Девіда з китайським Днем святого Валентина. Додамо, що свято закоханих у Китаї називається Ци Сі та у 2019 році відзначається 7 серпня.

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"Вітаємо з китайським Днем святого Валентина всіх тих, хто сьогодні святкує. Цілую", – додала у підписі Вікторія.

На світлині подружжя Бекхемів, які насолоджуються відпочинком в Італії, виглядає щасливим та спокійним. Для прогулянки дизайнерка одягнула білі штани і червоний топ з білим мереживом, який доповнила золотистим клатчем і босоніжками на шпильках також золотого кольору. Вікторія раніше в інтерв'ю часто розповідала, що користується помадами нюдових відтінків і рідко наносить червону. Однак для романтичного виходу з чоловіком вона зробила яскравий макіяж та зібрала волосся в низький хвіст.



Девід і Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Також закохані показали ще одне романтичне фото під час своєї прогулянки на велосипедах в італійській Апулії.

"Щасливе літо!!! Тисячі поцілунків з Апулії!" – додала життєрадісна Вікторія у підписі.



Девід і Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Подружжя навіть для одного з вечірніх виходів підготувало схожі "аутфіти". Девід кумедно зазначив, що він так одягнувся першим, а вже згодом Вікторія створила однаковий образ, лише доповнивши його золотими аксесуарами.



Девід і Вікторія Бекхем / Instagram / @victoriabeckham

Як показали Девід та Вікторія у мережі, відпочивають вони разом з дочкою Харпер і синами.

Девід і Вікторія Бекхеми проводять час зі своїми дітьми / Скріншоти з Instagram