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Романтичні обійми: у мережі обговорюють флірт експодружжя Бреда Пітта та Дженніфер Еністон

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Бред Пітт та Дженніфер Еністон / Колаж LifeStyle 24

Вчора, 19 січня, у Лос-Анджелесі відбулася 26-та премія Гільдії кіноакторів США. На червоній доріжці з'явилися найуспішніші представники сучасного кінематографа. Під час церемонії нагородження голлівудське експодружжя стало лауреатами почесних номінацій та не змогло втриматися від люб'язностей під час привітань. Папараці вдалося зафільмувати їхні чуттєві обійми.

Сезон знакових церемоній світового кінематографа відкрив Золотий глобус, проте зірки не втрачають запалу та з радістю збирають титули та статуетки на черговій премії SAG Awards 2020. Чи не найбільший шквал обговорення в мережі викликами зворушливі привітання одне одного колишніх закоханих Дженніфер Еністон та Бреда Пітта. 

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Культового актора вкотре відзначили за успішну роботу над стрічкою "Одного разу в Голлівуді" та удостоїли званням "Найращий актор другого плану". Він не вкотре не зміг оминути увагою свого особистого життя та зазначив, що це професійне досягнення обов'язково опиниться в особистому профілі в соціальній мережі Tinder. 

Вже за лаштунками знаменитість став свідком тріумфу колишньої дружини Дженніфер Еністон. Зірка отримала перемогу в номінації "Найкраща актриса" за участь в драматичному серіалі "Ранкове шоу". Впродовж усієї промови акторки Бред Пітт пильно спостерігав за нею через екран завдяки телевізійній трансляції. Неможливо не помітити, що йому було досить складно відірвати захоплений погляд від колишньої коханої. 

Але значно більший резонанс викликали зворушливі обійми експодружжя, які вдалося зафільмувати папараці за лаштунками премії SAG Awards 2020. Знаменитості обмінялися теплими привітаннями, які не залишилися без уваги прихильників. Судячи з усього Бред Пітт неохоче відпускав знамениту колегу зі своїх чуттєвих обіймів. 


Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

бред пітт та дженніфер еністон
Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images

Зворушливі кадри нагадали шанувальникам світлини, зроблені майже два десятиліття тому під час церемонії нагородження Золотий глобус 2002, коли імениті актори ще були парою. 

бред пітт та дженніфер еністон
Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії Золотий глобус 2002 


Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images
 
Нагадаємо, під час престижної кінопремії Золотий глобус 2020 Бред Пітт зізнався журналістам, що вважає Еністон доброю подругою. Коли ж журналісти висловили пропозицію зробити кілька кадрів, на яких актори позували б спільно, Бред Пітт був більш категоричним. Він пожартував, що такий крок був би другим найважливішим возз'єднанням цього року після возз'єднання "Друзів", звичайно. 
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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Дженніфер Еністон Бред Пітт Зіркові розлучення
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