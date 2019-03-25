Романтика по-королівськи: принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз прогулялися берегом океану

Син королеви Єлизавети ІІ разом зі своєю дружиною Каміллою Паркер-Боулз прибули з офіційним візитом до Гавани. В рамках поїздки принц Чарльз повинен здійснити тур по Карибських островах. Після прибуття на Кубу, королівське подружжя вирішило влаштувати собі романтичну прогулянку берегом океану лише вдвох.

70-річний принц Чарльз і 71-річна Камілла Паркер-Боулз стали першими представниками королівської сім'ї, які відвідали Кубу. Вони прибули до Гавани 24 березня і проведуть у місті чотири дні. У їхніх планах є зустріч з главою острівної держави Мігелем Діас-Канелем та з колишнім президентом Раулем Кастро. Однак перед здійснення усіх офіційних заходів королівське подружжя вирішило усамітнитися і прогулятися берегом океану.

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У Гренаді принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз побували на одному з місцевих пляжів. Вони насолодилися морським повітрям і часом проведеним удвох без камер папараці та їхніх представників. Для прогулянки берегом океану Камілла одягнула широкі білі штани та довгу кофту світло-жовтого кольору. В руках вона тримала сонцезахисні окуляри, а для того, щоб краще відчути морську атмосферу вона залишила взуття і гуляла босоніж. Принц Чарльз у свою чергу не зраджував класичному стилю, тому навіть на романтичній прогулянці він постав у костюмі та туфлях, однак не забув про захист очей і також одягнув сонцезахисні окуляри.



Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Getty Images