Ромі Стрейд – 24: десять найсесуальніших фото красуні з Нідерландів

Знаменитий "ангел" Victoria's Secret з'являється у всіх рекламах брендів та охоче позує для глянцевих видань. Це й не дивно, адже такою красою та відмінними формами може похизуватись не кожна модель. Як Ромі йшла до свого успіху і якими фото запам'яталась у соціальних мережах – розповідаємо у її день народження.

Ромі Стрейд з передмістя Гааги почала свій модельний шлях ще у 15 років. Вже у 16 вона переїхала у Нью-Йорк, щоб там почати серйозну модельну кар'єру. У 2011 році вона підписала професійний контракт з престижним модельним агентством DNA Model Management. Її дебют на модному подіумі відбувся того ж року на показі Christopher Kane в Нью-Йорку.

Читайте також: Сексуальна та ніжна: Ромі Стрейд опублікувала гаряче чорно-біле фото

За роки її кар'єри вона взяла участь у десятках модних показів таких брендів, як Vera Wang, Alexander McQueen, Burberry, Balmain, Céline, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Prada, Louis Vuitton, Michael Kors та багатьох інших. Її почали помічати відомі фешн-фотографи та редактори глянцевих видань. У 2014 році її вперше запросили на підсумковий, щорічний показ білизни Victoria's Secret, а у 2015 вона стала почесним "ангелом" бренду. Тоді її колегами та прикладами для натхнення стали легенди білизняного бренду: Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма та Кендіс Сванепул.



Ромі Стрейд на підсумковому шоу Victoria's Secret / Getty Images

Дівчина часто подорожує разом зі своїм бойфрендом Лоренсом ван Ліувеном, з яким зустрічається ще з 2010 року і за даними журналу Vogue Нідерланди, є його дружиною з осені 2018-го року. Вона обожнює проводити час зі своєю сім'єю, не соромиться позувати у відвертих зйомках та не уявляє свого раціону без авокадо. У день її народження пропонуємо поглянути, якою розкішною фігурою може похизуватись Ромі Стрейд завдяки інтенсивним тренуванням та збалансованому харчуванню.



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd