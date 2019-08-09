Ромі Стрейд похизувалася пружними сідницями: сексуальне фото "ангела" Victoria's Secret

"Ангели" Victoria's Secret хапають літо за п’ятки, проводячи останній літній місяць поруч з морем та гріючись на сонці. До прикладу, нідерландська модель Ромі Стрейд теж похизувалася сексуальним знімком на фоні моря, а це означає, що "пташку" у графі "відпочинок" можна сміливо малювати.

Навіть моделі, кожен день яких розписаний по годинах, знаходять час на відпочинок від подіумів, підборів, макіяжу та важких образів. Тим паче, якщо відпустка запланована влітку, то не зробити сексуальний кадр біля моря, вважалося б злочином.

Читайте також: Мокра дівчинка позує: Ізабель Гулар показала звабливе фото на фоні морських краєвидів

24-річна Ромі Стрейд, не порушуючи традицій, поділилася зі своїми п’ятьма мільйонами прихильників спокусливим знімком на фоні моря. Білява модель позувала перед камерою спиною, не засвітивши груди чи пружний прес. Однак відмінно продемонструвавши свої "соковиті" сідниці. Крихітний купальник лише підкреслив красиві форми нідерландської моделі.



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd