Ромі Стрейд похизувалася пружними сідницями: сексуальне фото "ангела" Victoria's Secret

247 Читать новость на русском
Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

"Ангели" Victoria's Secret хапають літо за п’ятки, проводячи останній літній місяць поруч з морем та гріючись на сонці. До прикладу, нідерландська модель Ромі Стрейд теж похизувалася сексуальним знімком на фоні моря, а це означає, що "пташку" у графі "відпочинок" можна сміливо малювати.

Навіть моделі, кожен день яких розписаний по годинах, знаходять час на відпочинок від подіумів, підборів, макіяжу та важких образів. Тим паче, якщо відпустка запланована влітку, то не зробити сексуальний кадр біля моря, вважалося б злочином.

Читайте також: Мокра дівчинка позує: Ізабель Гулар показала звабливе фото на фоні морських краєвидів

24-річна Ромі Стрейд, не порушуючи традицій, поділилася зі своїми п’ятьма мільйонами прихильників спокусливим знімком на фоні моря. Білява модель позувала перед камерою спиною, не засвітивши груди чи пружний прес. Однак відмінно продемонструвавши свої "соковиті" сідниці. Крихітний купальник лише підкреслив красиві форми нідерландської моделі.

Ромі Стрейд
Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd

blog_ava
Вєсті.UA: Замах на Зеленського. Луценко готується сісти до в'язниці
9 серпня
4418
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Victoria's Secret
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
9 серпня 17:07 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
684
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
9 серпня 10:39 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 10-11 серпня
211
Що, як вашим психологом може бути… кіт?
8 серпня 20:14 Що, як вашим психологом може бути… кіт?
239
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
8 серпня 18:04 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 4366
Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
8 серпня 15:02 Куди піти у Відні: вражаючі місця, які повинен побачити кожен
Альона Захарова 1812
Новини
Більше новин
Залиште відгук