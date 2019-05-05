Ромі Стрейд засвітила худорляву фігуру на пляжних фото: гарячі кадри

23-річна нідерландська модель, яка вже кілька років дефілює по подіуму в білизні знаменитого бренду Victoria's Secret, не забуває про сексуальні фото. Днями Ромі Стрейд оприлюднила кілька знімків з відпочинку, на яких відверто продемонструвала всі плюси своєї фігури.

Ромі Стрейд полюбляє тішити своїх Instagram-фанатів, яких понад 5 мільйонів, стильними "луками", знімками з приголомшливих фотосесій, бекстейджем зйомок, проте не забуває і про гарячі кадри у спідній білизні чи сексуальних купальниках.

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Нові фото нідерландської моделі з'явилися на її сторінці кілька днів тому. 23-річна Ромі Стрейд відправилася на заслужений відпочинок разом зі своїм бойфрендом Лоуренсом Льювіном. Після прибуття на Британські Віргінські Острови зірка одразу ж опублікувала знімок зі своїм коханим, на якому заодно похизувалася своєю фігурою. Вона обрала купальник молочного відтінку з тонкими червоними смужками.



Ромі Стрейд з хлопцем / Instagram / @romeestrijd

Проте на інших світлинах модель постала у яскравому купальному костюмі подібного стилю. Вона позувала на фоні заходу сонця, стоячи у джакузі у сонцезахисних окулярах.



Ромі Стрейд / Instagram / @romeestrijd