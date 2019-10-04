Росія – це щось хороше, – український танцівник балету Полунін відзначився черговою заявою

Скандальний український танцюрист Сергій Полунін наприкінці 2018 року спричинив великий резонанс навколо своєї проросійської позиції та зміни громадянства. Після майже року скандалу Полунін дав відверте інтерв’ю російському виданню Elle та розповів про прихильність до Путіна.

Скандал 2018-го

29-річний представник балету з Херсону зізнався, що сам не може пояснити, що за період відвертостей напав на нього минулого року. Йдеться про його гучні заяви про Росію, татутювання та російське громадянство.

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Деякі моменти мені взагалі складно пояснити. У мене це тривало три місяці і було схоже на якийсь кармічний борг. Тобто я не міг не зробити цього, я не міг зупинитися. Тоді я втратив все відносини, які встиг вибудувати на Заході. Але після цього я отримав повну свободу – як ніби пішли всі внутрішні протистояння,

– поділився Полунін.

За його словами, це був наче момент "саторі" – саме так називається його нова гастрольна програма містами Росії, яка з філософії дзен-буддизму означає раптове просвітлення. "Так, можна це назвати так. Коли все це закінчилося, я відчув неймовірну енергію. Цікава подія. Я б сказав, одна з найважливіших у моєму житті", – додав Полунін.

Про симпатії до Путіна і Росії

Одіозний Полунін зізнався, що з дитинства йому симпатизував Президент РФ Володимир Путін. Каже, що "інтуїтивно його любив та захищав".

"Мені подобається, що він йде до мети – не п'є, не курить, просто йде до неї. Йому за 20 років вдалося вибудувати таку Росію, яка може диктувати свої правила, з якою рахуються, яка може захистити себе і інші країни..." – зазначив танцівник балету.

Росія ж, на думку Полуніна, може змінити світ, в якому не буде війн.

Росія – це щось хороше. Може бути, через Росію Путін може відновити такий стан в світі, де не буде війни. Ну, я в це вірю,

– наголосив тепер вже громадянин Росії.

Політика загалом

Щодо політики і творчості, то Сергій Полунін переконаний, що перша здатна набагато більше та швидше змінити якісь речі, ніж друга.

"Можна довго бігати і кричати: "Я крутий! Я проти всіх!", але тобі ніхто не допоможе. А я щиро вірю в політиків, яких підтримую. І не потрібно забувати, що президент не мислить, як артист. Він не думає, як би не наступити на листочок, не зламати квіточку. Він думає про те, що країні потрібно вижити", – підсумував Полунін.