Росія і Україна завжди будуть разом: танцівник Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою

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Росія і Україна завжди будуть разом: танцівник Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою
/ Instagram @sergeipolunin

Український танцівник балету та один з найкращих чоловіків 2017 року за версією британського видання GQ Сергій Полунін продовжує публікувати проросійські заяви і демонструвати свою любов до очільника Кремля – Володимира Путіна.

Чергову заяву Полунін написав на своїй сторінці в Instagram.

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Артист балету опублікував знімок з українським та російським паспортами. Як відомо, 29 жовтня Полунін отримав російське громадянство у Москві. Крім того, на знімку Сергій склав руки, на яких зображені тату герба України і Росії, у формі серця.

За його словами, Росія і Україна скоро знову буде разом. 

Це те, чого вони добиваються – наша ненависть одне до одного. Не будьте обдуреними. Не піддавайтеся цьому! Росія та Україна завжди будуть разом. Любов одне до одного – найдорожче усього. Скоро ми знову будемо разом,
– заявив Полунін.

сергій полунін
Допис Сергія Полуніна /  Скріншот / Instagram @sergeipolunin

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.

У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.

Теги: Україна – Росія LifeStyle Сергій Полунін Скандал
Джерело: 24 канал
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