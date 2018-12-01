Росія і Україна завжди будуть разом: танцівник Сергій Полунін приголомшив скандальною заявою

Український танцівник балету та один з найкращих чоловіків 2017 року за версією британського видання GQ Сергій Полунін продовжує публікувати проросійські заяви і демонструвати свою любов до очільника Кремля – Володимира Путіна.

Чергову заяву Полунін написав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:Як оскандалився Сергій Полунін: підтримка Росії, татуювання з Путіном і російський паспорт

Артист балету опублікував знімок з українським та російським паспортами. Як відомо, 29 жовтня Полунін отримав російське громадянство у Москві. Крім того, на знімку Сергій склав руки, на яких зображені тату герба України і Росії, у формі серця.

За його словами, Росія і Україна скоро знову буде разом.

Це те, чого вони добиваються – наша ненависть одне до одного. Не будьте обдуреними. Не піддавайтеся цьому! Росія та Україна завжди будуть разом. Любов одне до одного – найдорожче усього. Скоро ми знову будемо разом,

– заявив Полунін.



Допис Сергія Полуніна / Скріншот / Instagram @sergeipolunin

Чому розгорівся скандал за участю Сергія Полуніна?У свій день народження 20 листопада Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.



Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Хто такий Сергій Полунін?Сергій, який родом з міста Херсон, вже у 17 років пішов у великий балет. Тоді його прийняли в трупу лондонського Королівського балету, а через два роки обрали наймолодшим прем'єром в історії. У 22 Сергій "втік" з Королівського балету і відправився шукати щастя і самореалізації в Росії. Згодом про нього дізнались у всьому світі.



У вересні минулого року Сергій Полунін потрапив у список кращих чоловіків 2017 за версією британського журналу GQ. Після цього його часто почали запрошувати до участі в американських кінострічках і в модних фотосесіях.