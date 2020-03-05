Росіянам-артистам Куприку та Кривенку заборонили в’їзд в Україну: причина

Російський співак Сергій Куприк та флейтист Андрій Кривенко тепер не зможуть потрапити в Україну. Впродовж наступних трьох років їм заборонений в’їзд через відвідування тимчасово окупованих територій України.

Представники Державної прикордонної служби України повідомили, що вчора російських співака та флейтиста не пропустили у двох пунктах пропуску Бориспіль і Жуляни. Виданню LIGA.net вдалось дізнатись, що йдеться про Куприка та Кривенка.

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Відомо, що Сергій Куприков хотів сісти на рейс Рига – Київ, але в аеропорту спрацювала база даних, в якій містились доручення правоохоронних органів щодо нього. В ході розмови з представниками Держприкордонслужби вдалось дізнатись, що співак недавно гастролював у тимчасово окупованому Донецьку.

Що відомо про Сергія Куприка?Російського виконавця прихильники знають за композиціями в жанрі шансон. Народився артист в Москві, але в університеті навчався у Луганську. У 2004 році за сприяння тодішнього Президента Україна Леоніда Кучми отримав звання Заслужний артист України. У 2018 році його такодж відзначили як Заслуженого артист РФ. Раніше Куприк був солістом групи "Лісоповал" (1994-2008), а з 2009 року розпочав сольну творчість. Випустив альбоми "Лебедь белый", "Россия – Родина моя", "Какая ты красивая" і останній "Что есть счастье..." Має дружину Катерину і сина Ніла від першого фактичного шлюбу.

Потрапив він туди незаконним способом – через закритий пункт пропуску на непідконтрольній українській владі ділянці російсько-українського кордону,

– уточнили в пресслужбі та додали, що так само він і покинув Донецьк.

Щодо флейтиста Андрія Кривенка, то він прибув до Києва в аеропорт "Жуляни" рейсом з Братислави на прослуховування і для участі в фестивалі класичної музики. Відомо, що він раніше відвідував територію Криму після окупації. Зараз він працює за контрактом в одному з оркестрів в країнах ЄС. Відтак, Сергій Куприк та Андрій Кривенко отримали заборону в’їзду в Україну на 3 роки.