Після шаленого успіху серіалу "Чорнобиль" від HBO у Росії підготували своєрідну відповідь. Там зняли фільм "Чорнобиль. Безодня", який вже встиг обурити після публікування перших кадрів. Що саме викликало хвилю критики у глядачів – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Що відомо про російський фільм "Чорнобиль"

Днями у мережі презентували перший трейлер російського фільму з назвою "Чорнобиль. Безодня". Проєкт створив відомий актор Данило Козловський, який зіграв у стрічці головну роль.

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У центрі сюжету – події аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Головні герої, пожежник Олексій, інженер Валерій та військовий водолаз Борис залишаються у місті, щоб ліквідувати наслідки катастрофи. Часу на розробку плану дій немає, тому група молодих героїв спускаються в резервуар під реактором, де вода щогодини стрімко нагрівається.

Головні ролі у фільмі "Чорнобиль. Безодня" зіграли:

Данило Козловський

Оксана Акіньшина

Філіп Авдєєв

Равшана Куркова

Прем'єра стрічки запланована на 8 жовтня 2020 року. Та наразі автори проєкту показали перші моторошні кадри з "Чорнобиль. Безодня", які не можуть не обурити. Вкінці трейлера персонаж Данила Козловського запитує у друга: "Валєра, заради чого ця хр*новина була?". "Через людей", – відповідає той. "Яких саме?", "Та яка різниця?"

Дивіться трейлер до фільму "Чорнобиль. Безодня": відео

Реакція мережі на трейлер

Відповідь користувачів мережі на цей діалог не забарилась. Російськомовні юзери розкритикували трейлер у коментарях до відео.

Через що країна в ж*пі? – Через людей. – Через яких саме людей? – Та яка різниця? Зараз вони конституцію поміняють і заживемо!

Остання фраза збентежила. "Яка різниця?". Схоже на фільм, в якому не будуть порушувати гострих питань.

Через яких саме людей? Та яка різниця? Посил Кремля чіткий і зрозумілий! Йдіть ви, хлопці, далеко.

"Та яка різниця?" одразу дає можливість визначити де знято це "чудо". Дійсно, а яка? І не забудьте дати можливість Путіну правити довічно.

Засноване на божевільних ідеях. З трагедії зробили шоу!

Виглядає як жалюгідна пародія на Чорнобиль HBO.

Як Чорнобильську катастрофу показали в серіалі