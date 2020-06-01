Акторка естради та гумористка оголосила, що її тест на коронавірус показав позитивний результат. Олена Воробей розповіла, що спочатку симптоми у неї проявляються в легкій формі, проте вже наступного дня вона не могла спати від болі в м'язах.

Про інфікування коронавірусом 52-річна Олена Воробей зізналася на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зауважила, що про позитивний результат тесту дізналася ще три дні тому, проте не могла наважитися розкрити свій діагноз через проблеми з серцем у батька та через те, що "всіх вірус дістав до нудоти". Але знаменитість все ж вирішила публічно підтримати тих, хто опинився у схожій ситуації.

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Симптоми коронавірусу в Олени Воробей

Гумористка розповіла, що першими симптомами були глибокий кашель та виснаження. Проте вже наступного дня хвороба проявилася сильніше – жахливий біль у спині та м'язах, який заважає спати: "Все тіло боліло так, ніби мене битами били". Олена Воробей наголосила, що стан її здоров'я досі нестабільний, проте вона розпочала лікування й боротьбу з COVID-19.

Як Олена Воробей лікується від коронавірусу

Знаменитість планує здійснити комп'ютерну томографію, аби з'ясувати, чи є у неї пневмонія. Вона публічно висловила вдячність своїм лікарям та порадам "коронованих зі стажем", яким вдалося подолати вірус. Вже з власного досвіду Олена Воробей порадила не зволікати у випадку високої температури та пити якомога більше води.

Що відомо про Олену Воробей?

Справжнє ім'я пародистки Олена Лебенбаум. Її кар'єра в кіно розпочалася в 90-х, а на телеекранах вона з'явилася 2008 року. Артистка була учасницею шоу "Дві зірки", програми "Блакитний вогник", паралельно продовжуючи зйомки у російських фільмах. 2011 року вона стала героїнею українського розважального шоу "Зірка+зірка" на телеканалі "Україна". На її рахунку десятки пародійних образів російських та українських знаменитостей.

У квітні 2017 року Олені Воробей не судилося потрапити в Україну на прем'єру вистави "Джекпот з доставкою додому". Їй заборонили в'їзд на три роки через неодноразові виступи в окупованому Криму. Про заборону вона дізналася в аеропорту Києва, за межі якого її не випустили.