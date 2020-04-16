24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Російська акторка Віра Воронкова жорстоко побила доньку: деталі

- Читать новость на русском
Віра Воронкова жорстоко побила доньку / Facebook / Вера Воронкова

Акторку Віру Воронкову звинуватили в домашньому насильстві над 13-річною донькою. Дівчина перебуває у лікарні з черепно-мозковою травмою голови та численними забоями. Причиною гніву матері стало те, що дитина забрала в неї пляшку з алкоголем.

Як повідомляє телеграм-канал Mash, 55-річну акторку Віру Воронкову звинуватили у домашньому насильстві над 13-річною донькою Марією. Сьогодні, 16 квітня, дівчинку госпіталізували до однієї з московських лікарень з численними травмами. 

Читайте також Сергій Шнуров захворів на коронавірус: правда чи фейк

Актриса театру та кіно жорстоко побила доньку в стані алкогольного сп'яніння. Впродовж дня вона вживала алкоголь, що викликало невдоволення дитини. Марія спробувала забрати пляшку в матері, проте та відреагувала на її вчинок агресією. 


Віра Воронкова з донькою Марією / Фото: Facebook / Вера Воронкова

Дівчинка зателефонувала старшому брату Івану та попросила про порятунок. Він відвіз сестру до лікарні, де медики надали їй належну допомогу. У Марії діагностували закриту черепно-мозкову травму голови, струс головного мозку, забій грудної клітки та живота. 

Поліція розпочала слідство у справі домашнього насильства. 

Що відомо про Віру Воронкову?Акторка закінчила Школу-студію МХАТ, яка носить звання одного з найкращих театральних вишів Росії. З 2000 року Віра грає в московському театрі імені Пушкіна. Вона також мала кілька успішних ролей у кіно, які й принесли їй славу та успіх в індустрії. Віра Воронкова грала у стрічках "Час танцюриста", "Стомлені Сонцем 2" та комедійному телесеріалі "Рік культури". 

Автор: Марина Джура
Теги: Новини Росії LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:32 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
Уляна Журба
сьогодні 14:46 Пасхальні традиції: чому фарбують яйця на Великдень
Олена Булан
сьогодні 11:48 Сирна паска на Великдень: 3 найкращі рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 11:08 Як зробити глазур для паски: найпростіші рецепти
Квітослава Туз
сьогодні 10:53 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин