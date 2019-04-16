Російська гастролерка MARUV кардинально змінила імідж: фото

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MARUV змінила імідж
MARUV змінила імідж / Instagram / @maruvofficial

Українська виконавиця MARUV (справжнє ім'я Анна Корсун), яка часто їздить в Росію на ефіри, премії та концерти вразила своїх прихильників новою зміною іміджу. З епатажної брюнетки вона перетворилась у платинову білявку.

Нові фотографії 27-річна співачка опублікувала у своїх Instagram-Stories. Спочатку MARUV збентежила фанатів новим кольором волосся та зачіскою, з якою покрасувалась на студії Warner Music Russia – компанії, яка має права на пісню Siren Song, з якою артистка виступала на Національному відборі Євробачення в Україні.

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MATUV
MARUV з першою новою зачіскою / Instagram-Stories / @maruvofficial

Але на наступних кадрах вона з'явилась у зовсім іншому образі. Як виявилось, на першому фото було нарощене волосся, а насправді вона зробила собі коротку стрижку з вибритими вісками. Колір волосся і справді став платиновим, який переходив у темні корені. А як вам новий образ MARUV?

Нова зачіска MARUV / Instagram-Stories / @maruvofficial

Що відомо про скандал з MARUV на Нацвідборі Євробачення?За результатами голосування зіркових суддів та глядачів, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ вирішила не підписувати угоду з MARUV. Сама артистка заявила, що не заплановані виступи в Росії стали причиною для цього.

Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті відмовились. Відтак у 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві. Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня.

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Теги: LifeStyle Музика Краса MARUV Російські гастролери
Джерело: LifeStyle 24
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