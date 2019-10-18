Російська гастролерка Таїсія Повалій не виступить у Києві: реакція артистки

Українська співачка Таїсія Повалій, яка раніше була у складі "Партії регіонів" та після подій 2014 року виступає в Росії, оголосила про скасування концерту в столичному Палаці спорту.

Відповідну заяву Таїсія Повалій розмістила на офіційній інстаграм-сторінці. Виступ російська гастролерка планувала на 10 грудня 2019 року. Концерт, згідно з офіційними даними, мав пройти у столичному Палаці спорту. У зверненні до прихильників Таїсія Повалій зізналась, що очікувала на чудо, якого таки не сталось.

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Скажу чесно, шалено хотілося дива! Адже це так важливо для мене!.. Ювілейний концерт цього року не відбудеться. Це, з одного боку, мене засмучує, а з іншого – я розумію, що потрібно ще час, а це значить, що мені знову доведеться не старіти!

– написала Таїсія Повалій.

Як відомо, Таїсія Повалій ще наприкінці липня 2019 року оголосила, що планує виступити у Києві. Однак представники палацу "Україна" зізнались, що не мають укладеної домовленості з артисткою. У коментарі ТСН вони додали, що співачка та її чоловік повинні були дати відповідь на низку запитань, зокрема, де живуть, чи підтримують вони українських військових та яке в них ставлення до анексії Криму. На це Таїсія Повалій досить різко відреагувала у мережі.

Задовбала суцільна брехня навколо моєї персони! Відповідаю ще раз! У Криму не була! Кримчан з Днем Росії не вітала!.. На гастролі не "втікаю'', а виїжджаю! Жоден закон України я не порушувала! І не розумію, чому мені, громадянці України, Народній артистці України, не можна співати на Батьківщині?

– заявила Таїсія Повалій.

Таїсія Повалій наразі дає свої концерти хіба у Росії, зокрема, у Кремлі, і переконує, що її там дуже цінують. Щодо політичної кар'єри та позиції, то у 2012 році вона зайняла друге місце в партійному списку "Партії регіонів". У Верховній Раді Таїсія Повалій стала членкинею Комітету з питань культури і духовності.

У вересні 2014 року артистка з депутатами групи "За мир та стабільність" відвідала Держдуму Росії. Після цього чимало політиків назвало таку поїздку "неповагою до України", а в МВС відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України. Після Революції Гідності Таїсія Повалій завершила політичну кар'єру та активно виступала у Росії.