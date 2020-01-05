Російська політикиня, що пропонувала "викупити Крим", не приїде до Києва: деталі

Ірина Хакамада, що раніше планувала приїхати до України на бізнес-форум, скасувала свій візит. Російська політикиня відома тим, що публічно визнала анексію Криму Росією, а також запропонувала РФ заплатити Україні контрибуцію.

Після гучного скандалу організатори бізнес-форуму, які запрошували політикиню, скасували своє запрошення. Захід мав відбутися за місяць. Проте у соціальних мережах сприйняли приїзд Хакамади з обуренням. Все через те, що у 2016 році вона пропонувала "викупити" окупований Крим в України. І переконувала, що українцям потрібно змиритися з втратою півострова.

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Реакція України на намір Хакамади приїхати до Києва

Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров на своїй сторінці у фейсбук написав: "Уся московська погань, яка підтримала окупацію Росією Криму, збирається в Україну". Після інформації про скасування виступу політикині він зазначив, що "ми не боролися проти Хакамади, яка є лише однією з безлічі безпринципних жалюгідних російських політиків, котрі давно вже стали частиною путінського режиму".

Позиція організаторів бізнес-форуму

Організатори форуму Taryan Group у фейсбуці написали: "Ми робимо велику освітній захід і дуже хочемо надихнути наших гостей. Для цього ми запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями".

Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum. Попри те, що ми провели первинну перевірку і погодили можливість її в'їзду з відповідними органами, ми змушені відмовитися від її виступу,

– написали організатори форуму.

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