Російська телеведуча Дана Борисова побувала на Майдані Незалежності: фото

Скандальна телеведуча Дана Борисова, яка активно підтримувала анексію Криму, приїхала до України. Вона взяла участь у телепроекті, а в перерві між зйомками влаштувала прогулянку столицею.

Відповідними кадрами Дана Борисова поділилась на офіційній Instagram-сторінці. У дописі телеведуча зізналась, що її поїздка – не туристична. Ведуча взяла участь у зйомках розважального проекту "Пацанки 4", що вийде на російському телеканалі "П'ятниця". Дана Борисова виступила у ролі зіркової наставниці, про що радісно сповістила у мережі.

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Благополучно знялась в ролі наставниці в проекті "Пацанки 4". Не можу публікувати фото з дівчатами і розповідати подробиці зйомки, оскільки підписала договір. Але те, що я почула від них, і побачила їхні обличчя, і ці обійми, і сльози прощання зі мною, це зворушило... Прощаюсь з Києвом. І ще раз повторюсь, що місто справило на мене хороше, добре враження. Хоча, можливо, мені пощастило,

– двозначно написала Дана Борисова.

Знана російська пропагандистка, яка відверто підтримує агресивну політику Кремля, побувала і на Майдані Незалежності, і в Києво-Печерській Лаврі. Дана Борисова погуляла вулицями столиці у супроводі своїх прихильників, які й організували для неї прогулянку.

Цікаво, що потрапила росіянка до України безперешкодно. За її словами, при перетині кордону її запитали стандартні питання про мету поїздки та перевірили багаж. А от те, що Дана Борисова у серпні 2017 року побувала в анексованому Криму та публічно назвала його російським, українські прикордонники та СБУ не взяли до уваги.

До речі, про зустріч з прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі, о пів на 3 ночі і о пів на 7 ранку, задавали, звичайно, питання і трішки потрясли речі. Але впустили до Києва, спокійно, тихо і мирно. Тому всі сюди! Ми за мир і дружбу,

– розповіла Дана Борисова.

Окрім цього, російська ведуча анонсувала, що перед від'їздом плану зустрітись зі своїми зірковими друзями. Зокрема, зі співаком Віталієм Козловським. Також Дана Борисова розповіла, що Київ для неї є дуже особливим містом, адже там вона прожила 3 роки, коли знімалась у проектах "Зiрка + Зiрка" і "Білявки в загоні".