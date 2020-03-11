Російська зірка Юлія Чичеріна приїхала в Одесу: чому це може бути фейком

Російська рок-виконавиця Юлія Чичеріна давно відома своєю палкою підтримкою російським окупаційним військам на Донбасі. 9 березня вона опублікувала фото і допис, в якому зазначила, що перебуває в Одесі, а перевезли її туди грузинські контрабандисти.

На власній фейсбук-сторінці, де Чичеріна неодноразово поставала на фотографіях з російськими окупантами, повідомила, що Одеса 9 березня ввечері прийняла її теплом і морським бризом.

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Одеса-мама зустрічає плюсовою погодою, свіжим морським бризом і важливими зустрічами. Проводимо рекогностування (у військовій справі – розвідка для здобуття відомостей про противника) до акцій, присвяченим 2-го травня,

– заявила у себе на сторінці Чичеріна.

Жінка додала, що її до узбережжя доставили грузинські контрабандисти, які "беруть набагато дешевше ніж українські прикордонники", через що з метою економії вона, начебто, вирішила добиратися до району Чорноморки-Савіньйона.

"Трохи, звичайно, заколисало, але в цілому терпимо. Назад, обіцяли, буде легше. (Решту від спецоперації кошти вкладемо в одеський опір, часи настають неспокійні)", – підсумувала пропагандистка.



Допис Юлії Чичеріної в Одесі може бути фейком / Скріншот з фейсбуку

Чому допис Чичеріної може бути фейком

В місцевому виданні "Одеський кур’єр" журналіст Олександр Коваленко вирішив пояснити, чому такий допис є фейком і для чого сумнівна Юлія Чичеріна вирішила дезінформувати українців. Воєнно-політичний оглядач вважає, що фото, нібито зроблене на пляжі на 16-й станції Великого Фонтану о 20:26 9 березня є не більше ніж "дешевим фейком", тому що на це є декілька причин.

Першою підозрою стали вогні на тлі Чичеріеної і в якому напрямку вони були зафіксовані. Начебто це берегова лінія з щільною забудовою, але її насправді в даному місці немає.

"Будь-хто за допомогою карти побачить, що берегова лінія круто йде в південно-західному напрямку, а забудова, починаючи з Золотого берега, як така, до Поповки геть відсутня. І навіть більше того, по всій береговій лінії, від Одеси до Вилкового, Чичеріна таке фото не змогла б зробити. І навіть в районі Вилкове теж, оскільки це глухомань і подібного освітлення їй і вдень зі вогнем там годі й шукати", - зазначив журналіст.



Пляж на 16-й станції Великого Фонтану / Фото: Одеський кур'єр

Підозри виникли і стосовно погоди, адже як для погоди, що була у ніч з 9 на березня (5 градусів за Цельсієм і вітер – 20 м/сек) є не надто комфортно як для одягу, що мала на собі жінка.

"Тобто, стереотип, що Одеса це вічно теплий курорт, хоч і властивий заїжджим, але в даному випадку він зіграв проти настільки маргінального мислення", – резюмував Коваленко.

Останньою краплею у розвінчанні фейку стала фотографія Чичеріної з київського аеропорту "Бориспіль", зробленою 2 тижні тому і в достовірність якої чоловіку важко віриться. На ньому вона позувала з терористом Ахрою Авидзбою і кремлівським пропагандистом Семенов Пеговим.

"У свою чергу,згідно з фото Чичеріна точно перебувала не в "Борисполі", і лише створювала ажіотаж. Або не "лише"?" – додав журналіст.



Фото Чичеріної в аеропорті "Бориспіль" теж може бути фейком / Скріншот з фейсбуку

Для чого було створено такий фейк

Одеський журналіст переконаний, що такий допис було опублікованому у, скоріше за все, нетверезому стані і для того, щоб цілеспрямовано дискредитувати не лише прикордонні органів, а й створити інформаційний ажіотаж, особливо, напередодні 2 травня.

На його думку, фотографія з аеропорту, можливо, не справила для Чичеріної та її прибічників особливого враження на українців, тому вони вирішили підкріпити результат знімком з Одеси. Також передумовою для цього, ймовірно, стало вороже ставлення українців до російської сторони, представники якої схвалюють окупацію Криму та Донбасу, зокрема, і політику Путіна. "Тобто, персонажів, які ніколи не отримають добро на в'їзд в Україну" – підсумував Олександр Коваленко.

Що відомо про Юлію Чичеріну? Раніше воно була відомою російською рок-співачкою, музикантом, автором і виконавицею своїх пісень. У Росії її творчість відносили до хвилі російської музичної культури "Уральський рок" разом з групами "Сансара" та "Смислові галюцинації". Наразі їй 41 рік і вона із російського Єкатеринбурґа. Юлія Чичеріна неодноразово виступала з концертами в анексованому Криму, а також однією з перших відвідала окуповані території Донбасу. За це СБУ оголосила російську співачку у всеукраїнський розшук.

У 2016 році Юлія Чичеріна зняла кліп на пісню "На передовой", присвячений бойовикам Донбасу. А згодом, у 2017-му, шанувальниця "русского мира" Юлія Чичеріна представила кліп на пісню "Рвать", який присвятила терористам Донбасу, зокрема нещодавно підірваним "Гіві" та "Моторолі".