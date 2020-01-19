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Російські актори намагались потрапити до України: деталі скандалу

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Трьом російським акторам заборонили в'їзд до України

Акторам Сергію Колєснікову, Ларисі Удовиченко та Андрію Бутіну заборонили в'їзд до України. Сталось це в аеропорту Запоріжжя, куди росіяни прилетіли з гастролями.

Як повідомляє місцевий сайт 061.ua, артисти летіли до України з Польщі. Гастролери хотіли перетнути кордон, сівши на рейс "Варшава – Запоріжжя". Однак під час паспортного контролю представники російського шоу-бізнесу не змогли пояснити мету свого візиту. Окрім цього, один з артистів відвідував Крим після окупації, що зафіксовано у базі даних прикордонників. 

До теми: Лазарєв, Пєнкін та Слава: хто гастролює в анексованому Криму останні п'ять років

"Громадянин Росії незаконно відвідував окуповану його країною територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні", – йдеться в офіційній заяві Держприкордонслужби. 

За даними місцевих ЗМІ, актори Сергій Колєсніков, Лариса Удовиченко та Андрій Бутін повинні були виступити на сцені запорізького театру. Гастролери привезли до міста спектакль "Ідея Фікс", прем'єра якого мала відбутись 19 січня. Супроводжував акторів їхній менеджер, якому також відмовили у праві на в'їзд в Україну. Наразі спектакль скасували. Окрім Запоріжжя, гастролери мали відвідати Одесу, Полтаву та Київ.

Російські актори намагались потрапити до України
Російські актори намагались потрапити до України / Пресслужба

Цікаво, що у постановці мав брати участь скандальний актор Марат Башаров. Чоловік неодноразово відвідував окупований півострів та публічно підтримував агресивну політику Кремля. У перші дні публікації анонсу активісти виступили проти таких гостей з РФ. Люди вимагали заборонити спектакль "Ідея Фікс" та анонсували акції протестів і блокування театрів. Ймовірно, через це Марат Башаров відмовився від поїздки до України. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Російські гастролери Скандал Новини Запоріжжя
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