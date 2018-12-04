Російські артисти почали масово переносити концерти в Україні: відома причина

Російські артисти не можуть перетнути кордон, через заборону в'їзду росіянам на територію України. Тому гастролери почали масово переносити свої концерти.

А все через дію воєнного стану, адже українські прикордонники не пропускають громадян Росії чоловічої статі у віці 16-60 років.

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Так, рок-гурт "Акваріум" уже переніс два своїх грудневих концерти на червень. Про це лідер гурту повідомив у соцмережі.

Також повідомлялося, що вистави театру "Квартет І" також перенесуть або скасують. Натомість там зазначили, що це не так.

" Як це часто буває, його слова були неправильно інтерпретовані. Насправді, Каміль висловив співчуття у зв'язку з тим, що чергове ускладнення у відносинах між нашими країнами може перешкодити нам приїхати і зіграти спектаклі, на які чекають. Ми дуже сподіваємося, що ця ситуація вирішиться, і ми зможемо зустрітися з нашими глядачами", – дописали в соцмережі театру "Квартет І".

Не зможе прочитати лекцію і виступити з віршами у Києві і російський поет та публіцист Дмитро Биков. Під питанням залишається і концерт Андрія Макаревича з його джазовим проектом. Однак, продаж квитків на їхні виступи досі відкритий. Організатори пояснюють, що в разі скасування кошти повернуться клієнтам, а в разі перенесення – квитки залишаться дійсними на нову дату.