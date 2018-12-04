Російські артисти почали масово переносити концерти в Україні: відома причина

518
Російські артисти почали масово переносити концерти в Україні: відома причина
Російські артисти почали масово переносити концерти в Україні: відома причина / Фото з відкритих джерел

Російські артисти не можуть перетнути кордон, через заборону в'їзду росіянам на територію України. Тому гастролери почали масово переносити свої концерти.

А все через дію воєнного стану, адже українські прикордонники не пропускають громадян Росії чоловічої статі у віці 16-60 років.

Читайте також: Софія Ротару відмовилась від новорічних гастролей в Росії: причина і ціна питання

Так, рок-гурт "Акваріум" уже переніс два своїх грудневих концерти на червень. Про це лідер гурту повідомив у соцмережі.

Також повідомлялося, що вистави театру "Квартет І" також перенесуть або скасують. Натомість там зазначили, що це не так.

" Як це часто буває, його слова були неправильно інтерпретовані. Насправді, Каміль висловив співчуття у зв'язку з тим, що чергове ускладнення у відносинах між нашими країнами може перешкодити нам приїхати і зіграти спектаклі, на які чекають. Ми дуже сподіваємося, що ця ситуація вирішиться, і ми зможемо зустрітися з нашими глядачами", – дописали в соцмережі театру "Квартет І".

Скріншот посту

Не зможе прочитати лекцію і виступити з віршами у Києві і російський поет та публіцист Дмитро Биков. Під питанням залишається і концерт Андрія Макаревича з його джазовим проектом. Однак, продаж квитків на їхні виступи досі відкритий. Організатори пояснюють, що в разі скасування кошти повернуться клієнтам, а в разі перенесення – квитки залишаться дійсними на нову дату.

Теги: LifeStyle Україна – Росія Воєнний стан в Україні Російські гастролери Концерти Заборона в’їзду росіянам в Україну
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ханука: що це за свято і як його відзначають
2 грудня 11:32 Ханука: що це за свято і як його відзначають
5433
Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
2 грудня 10:10 Брітні Спірс – 37: найпопулярніші пісні секс-символа "нульових"
1851
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3938
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 2324
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 6602
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
950
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук