Російські гастролери потрапили до списку номінантів премії YUNA 2019: ваше ставлення

363
Російські гастролери потрапили до списку номінантів премії YUNA 2019: ваше ставлення
Російські гастролери потрапили до списку номінантів премії YUNA 2019: ваше ставлення / www.depo.ua

У вівторок, 18 грудня, у Києві оголосили список претендентів на престижну музичну нагороду YUNA 2019. Серед номінантів засвітились імена відомих російських гастролерів.

Зокрема, за перемогу в номінаціях "Найкраща пісня іншою мовою" та "Найкращий відеокліп" змагається скандальна Світлана Лобода. А от у списках претендентів на "Найкращий електронний хіт" можна знайти Івана Дорна. Обидвоє співаків у час окупації продовжують виступати в Росії та радо отримують відзнаки від країни-агресора. 

Читайте також: YUNA 2019: Лобода, Винник та інші музиканти стали номінантами престижної премії

Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, як ви ставитесь до таких імен в списку номінантів YUNA 2019. 

 

 

Теги: LifeStyle Російські гастролери Світлана Лобода Іван Дорн Музика Нагороди Опитування 24
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
сьогодні 19:58 Топ-7 фільмів геніального Стівена Спілберга, які варто переглянути
1193
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
сьогодні 19:35 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
14303
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
сьогодні 18:30 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
14290
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 16:25 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 5797
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
сьогодні 15:21 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 10843
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 21701
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук