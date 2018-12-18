Російські гастролери потрапили до списку номінантів премії YUNA 2019: ваше ставлення

У вівторок, 18 грудня, у Києві оголосили список претендентів на престижну музичну нагороду YUNA 2019. Серед номінантів засвітились імена відомих російських гастролерів.

Зокрема, за перемогу в номінаціях "Найкраща пісня іншою мовою" та "Найкращий відеокліп" змагається скандальна Світлана Лобода. А от у списках претендентів на "Найкращий електронний хіт" можна знайти Івана Дорна. Обидвоє співаків у час окупації продовжують виступати в Росії та радо отримують відзнаки від країни-агресора.

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Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, як ви ставитесь до таких імен в списку номінантів YUNA 2019.